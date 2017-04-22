University of Akron football: Quarterback competition remains close during annual spring game

PHA+V2l0aCBhdCBsZWFzdCAyMSBwbGF5ZXJzIG5vdCBwbGF5aW5nIGluIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5
IG9mIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgYW5udWFsIHNwcmluZyBnYW1lLCBpbmNsdWRpbmcgbW9yZSB0aGFu
IGEgZmV3IHBvdGVudGlhbCBzdGFydGVycywgZ2F1Z2luZyB3aGF0IGZvb3RiYWxsIGNvYWNoIFRl
cnJ5IEJvd2RlbiB3aWxsIGhhdmUgdG8gd29yayB3aXRoIGluIHRoZSBmYWxsIHByb3ZlZCBjaGFs
bGVuZ2luZy48L3A+PHA+U3RpbGwsIHRoZXJlIHdlcmUgbW9yZSB0aGFuIGEgZmV3IGluZGl2aWR1
YWxzIHdobyBtYWRlIHRoZWlyIHByZXNlbmNlIGtub3duIGluIHRoZSAyMDE3IGVkaXRpb24gb2Yg
dGhlIEJsdWUgYW5kIFdoaXRlIFNwcmluZyBHYW1lIG9uIFNhdHVyZGF5IGF0IEluZm9DaXNpb24g
U3RhZGl1bS48L3A+PHA+UXVhcnRlcmJhY2tzIE5pY2sgSm9obnMgYW5kIEthdG8gTmVsc29uIGJv
dGggc2hvd2VkIHdoeSBCb3dkZW4gY2FsbGVkIHRoZWlyIHNwcmluZyBjb21wZXRpdGlvbiBjbG9z
ZS4gSm9obnMgY29tcGxldGVkIDEyLW9mLTIxIHBhc3NlcyBmb3IgMTk0IHlhcmRzIHdpdGggYSB0
b3VjaGRvd24gYW5kIGFuIGludGVyY2VwdGlvbi48L3A+PHA+TmVsc29uIGNvbXBsZXRlZCA5LW9m
LTE5IHBhc3NlcyBmb3IgOTAgeWFyZHMuIEhpcyBudW1iZXJzIHN1ZmZlcmVkIGZyb20gYSBmZXcg
ZHJvcHMuIEluIHByYWN0aWNlcyBsYXN0IHNlYXNvbiBhcyBhIGZyZXNobWFuLCBOZWxzb24gZGlz
cGxheWVkIHRoZSBub3JtYWwga2lua3MgdGhhdCBoYXZlIHRvIGJlIHdvcmtlZCBvdXQuIEhlIHdh
cyB0b28gZWFnZXIgdG8gcnVuIHdpdGggdGhlIGJhbGwgYXMgb3Bwb3NlZCB0byB3YWl0aW5nIGZv
ciBwYXNzIHBsYXlzIHRvIGRldmVsb3AuIFRoYXQgd2FzbiYjODIxNzt0IHRoZSBjYXNlIFNhdHVy
ZGF5LiBIZSBzYXQgaW4gdGhlIHBvY2tldCBwYXRpZW50bHkgYW5kIHRvb2sgb2ZmIHdpdGggdGhl
IGJhbGwgb25seSB3aGVuIGl0IHdhcyBvYnZpb3VzIHRoZSBwYXNzIHJvdXRlIHdhc24mIzgyMTc7
dCB0aGVyZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBoZXJlIGEgd2hpbGUsJiM4MjIx
OyBOZWxzb24gc2FpZC4gICYjODIyMDtDb2xsZWdlIFtmb290YmFsbF0gaXMgYSBsb3QgZmFzdGVy
LiBJJiM4MjE3O3ZlIGFkanVzdGVkIHRvIGl0LCBJIHRoaW5rLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Qm90aCBx
dWFydGVyYmFja3MgbW92ZWQgdGhlIGJhbGwgZWZmZWN0aXZlbHkuPC9wPjxwPkpvaG5zIHNhaWQg
aGUgdGhvdWdodCBoZSBkaWQgcHJldHR5IHdlbGwsIGJ1dCBoZSB3b3VsZCBoYXZlIGxpa2VkIHRv
IGhhdmUgb25lIG1pc3Rha2UgYmFjay4gIEhlIHdhcyBkcml2aW5nIHRoZSBvZmZlbnNlIHdoZW4g
bGluZWJhY2tlciBKYW1lcyBLaW5nIGludGVyY2VwdGVkIG9uZSBvZiBoaXMgcGFzc2VzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SSBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2VlIHRoZSBndXkgYW5kIEkgc2hvdWxkbiYjODIxNzt0
IGhhdmUgdGhyb3duIGl0IHRoZXJlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO090aGVyIHRoYW4g
dGhhdCwgSSB0aG91Z2h0IG1lIGFuZCBLYXRvIGV4ZWN1dGVkIHdlbGwuIEVzcGVjaWFsbHkgZ2l2
ZW4gdGhhdCB0aGUgdHdvIG9mZmVuc2VzIGhhZCBiZWVuIHN0cnVnZ2xpbmcuIFRoZXkgcmVhbGx5
IGNhbWUgdG9nZXRoZXIgdG9kYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Cb3dkZW4gc291bmRlZCBwbGVhc2Vk
IHdpdGggdGhlaXIgcGVyZm9ybWFuY2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBzYXcgc29tZSByZWFsIGdv
b2QgdGhpbmdzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1NvbWUgdGhpbmdzIHdlIHdhbnQgdG8g
Y29ycmVjdC4gSSB0aGluayB0aGVyZSYjODIxNztzIGEgZ3JlYXQgY29tcGV0aXRpb24gZ29pbmcg
b24gYW5kIHRoZXkga25vdyBvbmUgb2YgdGhlbSBpcyBnb2luZyB0byBzZXQgdGhlIG90aGVyIG9u
ZSBvbiB0aGUgYmVuY2ggcXVpdGUgcG9zc2libHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgZXhwZXJpbWVu
dCBvZiB0aGUgc3ByaW5nIG1pZ2h0IGJlIHRoZSBzd2l0Y2ggb2YgcXVhcnRlcmJhY2sgVHJhJiM4
MjE3O1ZvbiBDaGFwbWFuIHRvIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIuICBDaGFwbWFuIGxpa2VseSBvcGVuZWQg
YSBmZXcgZXllcyB3aXRoIGhpcyBwZXJmb3JtYW5jZS48L3A+PHA+SGUgY2F1Z2h0IHNldmVuIGJh
bGxzIGZvciA3NyB5YXJkcyBhbmQgYSB0b3VjaGRvd24uIEJvd2RlbiBhbmQgaGlzIHN0YWZmIG1v
dmVkIHRoZSBLZW50IG5hdGl2ZSBmcm9tIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHRvIGJldHRlciB0YWtlIGFkdmFu
dGFnZSBvZiBoaXMgYXRobGV0aWNpc20uIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyByZWFsbHkg
cGlja2VkIHVwIHRoZSByZWNlaXZlciBwb3NpdGlvbiBxdWlja2VyIHRoYW4gYW55b25lIEkmIzgy
MTc7dmUgZXZlciBoYWQsJiM4MjIxOyBCb3dkZW4gc2FpZCwgJiM4MjIwO2JlY2F1c2UgaGUmIzgy
MTc7cyBhdGhsZXRpYy4gSGUgaGFzIGdyZWF0IGhhbmRzLiBIZSYjODIxNztzIHBoeXNpY2FsLiBI
ZSYjODIxNztzIGFsc28gYmVlbiBhIGdyZWF0IGxlYWRlciBhbmQgd29ya2VkIHZlcnkgaGFyZC4g
SSBrbm93IGlmIHdlIHBsYXkgZm91ciB3aWRlIHJlY2VpdmVycyBoZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRv
IGJlIGluIHRoYXQgc3RhcnRpbmcgcm90YXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5DaGFwbWFuIGxvb2tl
ZCBjb21mb3J0YWJsZSBpbiBoaXMgbmV3IHJvbGUsIHRvby48L3A+PHA+JiM4MjIwO0Zyb20gd2Vl
ayBvbmUgdG8gbm93LCBJIGZlZWwgbGlrZSBhIHZldGVyYW4gYXQgdGhlIHBvc2l0aW9uIGFuZCB0
aGVyZSYjODIxNztzIHNvIG11Y2ggbW9yZSBJIGhhdmUgdG8gbGVhcm4sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlk
LiA8L3A+PHA+T24gZGVmZW5zZSwgc29waG9tb3JlIEpvaG4gTGFrbyBhbmQgU3QuIFZpbmNlbnQt
U3QuIE1hcnkgcHJvZHVjdCBUcmF2b250ZSBKdW5pdXMgdG9vayBzdGVwcyB0b3dhcmQgam9pbmlu
ZyBqdW5pb3IgVWx5c2VlcyBHaWxiZXJ0LCB3aG8gZGlkbiYjODIxNzt0IHBsYXkgaW4gdGhlIGdh
bWUsIGluIHRoZSBzdGFydGluZyBsaW5ldXAuPC9wPjxwPkdlb3JnZSBNLiBUaG9tYXMgY2FuIGJl
IHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdtdGhvbWFzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
Ij5nbXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIFppcHMgYmxvZyBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ppcHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cu
b2hpby5jb20vemlwczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0dlb3JnZVRob21hc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50
d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VUaG9tYXNBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.