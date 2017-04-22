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Akron football

University of Akron football: Quarterback competition remains close during annual spring game

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: April 22, 2017 - 04:15 PM
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Blue team's Mykel Traylor-Bennett (top) is knocked out of bounds by White team defensive back Jordan George in the second quarter of the University of Akron Spring Game at InfoCision Stadium in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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