University of Akron football: Spring game gives players a chance to impress coach Terry Bowden

PHA+QWJvdXQgc2l4IHdlZWtzIG9mIHdvcmsgb24gdGhlIGZvb3RiYWxsIGZpZWxkIHdpbGwgY3Vs
bWluYXRlIGF0IG5vb24gU2F0dXJkYXkgYXQgSW5mb0Npc2lvbiBTdGFkaXVtIHdoZW4gdGhlIFVu
aXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gdGVhbSBwbGF5cyBpdHMgYW5udWFsIHNwcmluZyBnYW1lIHdpdGgg
dGhlIGVudGlyZSB0ZWFtIGRpdmlkZWQgYmV0d2VlbiBCbHVlIGFuZCBXaGl0ZSBzcXVhZHMuPC9w
PjxwPkNvYWNoIFRlcnJ5IEJvd2RlbiB1c3VhbGx5IHNldHMgcm9zdGVycyBzbyB0aGF0IHRoZSBO
by4gMSBvZmZlbnNpdmUgYW5kIGRlZmVuc2l2ZSB1bml0cyBzcXVhcmUgb2ZmIGFnYWluc3Qgb25l
IGFub3RoZXIgYXMgd2VsbCBhcyBlbnN1cmluZyBzZWNvbmQgdGVhbXMgZ28gYWdhaW5zdCBvbmUg
YW5vdGhlci48L3A+PHA+SW5qdXJpZXMgY291bGQgY2F1c2UgbW9yZSBjby1taW5nbGluZyB0aGFu
IG5vcm1hbCBpbiB0aGlzIHNwcmluZyYjODIxNztzIGdhbWUuIFRoYXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBt
ZWFuIEJvd2RlbiBhbmQgaGlzIHN0YWZmIGNhbm5vdCBlc3RhYmxpc2ggc29tZSBzZW5zZSBvZiB3
aGF0IHRoZXkgd2lsbCBoYXZlIHRoaXMgZmFsbC48L3A+PHA+QXQgcXVhcnRlcmJhY2ssIHNvcGhv
bW9yZSB0cmFuc2ZlciBOaWNrIEpvaG5zIGFuZCByZWRzaGlydCBmcmVzaG1hbiBLYXRvIE5lbHNv
biByZWNlaXZlZCBtb3N0IG9mIHRoZSByZXBzIGluIHRoZSBzcHJpbmcgYnV0IGV4cGVjdCBhIHdp
ZGUtb3BlbiBjb21wZXRpdGlvbiBmb3IgdGhlIHN0YXJ0aW5nIHBvc2l0aW9uIGNvbWUgZmFsbC4g
Qm93ZGVuIHNhaWQgSm9obnMgZGlkIGEgZ3JlYXQgam9iIG9mIGxlYXJuaW5nIHRoZSBvZmZlbnNl
IGFuZCBjb21wZXRpbmcgZm9yIHRoZSBqb2IuPC9wPjxwPiYjODIyMDtSaWdodCBub3csIEkgY291
bGQgbm90IHRlbGwgeW91IGJldHdlZW4gSm9obnMgYW5kIEthdG8gd2hvIHdvdWxkIGJlIHRoZSBz
dGFydGluZyBndXksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SWYgaXQgd2FzIGp1c3QgdGhvc2Ug
dHdvIGd1eXMsIHRoZXkgd291bGQgaGF2ZSB0byBmaWdodCB0aHJvdWdoIHRoZSBvZmZzZWFzb24g
YW5kIHByZXNlYXNvbi4gV2hhdCB0aGV5IGJvdGgga25vdyBpcyBbaW5qdXJlZCByZXR1cm5pbmcg
c3RhcnRlcl0gVG9tbXkgV29vZHNvbiB3aWxsIGJlIGFibGUgdG8gc3RhcnRpbmcgdGhyb3dpbmcg
YWdhaW4gaW4gSnVuZSBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIGEgYmlnZ2VyIGh1cmRsZSB0aGFuIGVhY2gg
b3RoZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGF0IFppcHMgZmFucyBzaG91bGQgaG9wZSB0byBzZWUgaXMg
YSByZXR1cm4gdG8gZm9ybSBvZiB0aGUgZGVmZW5zZSB0aGF0IGRvbWluYXRlZCB0aGUgTWlkLUFt
ZXJpY2FuIENvbmZlcmVuY2UgdHdvIHNlYXNvbnMgYWdvLiBUbyBzYXkgdGhlIFppcHMgaGFkIGFu
IGF0eXBpY2FsIHNlYXNvbiBtaWdodCBiZSBhbiB1bmRlcnN0YXRlbWVudC4gSW5qdXJpZXMgYW5k
IGluZXhwZXJpZW5jZSB0dXJuZWQgYSBzd2FybWluZywgcHVuaXNoaW5nIHVuaXQgaW50byBvbmUg
dGhhdCBhbGxvd2VkIHRvbnMgb2YgeWFyZGFnZSBhbmQgdGhlIHBvaW50cyB0aGF0IG9uZSBtaWdo
dCBleHBlY3QgdG8gZ28gd2l0aCB0aGVtLjwvcD48cD5JbiAyMDE1LCBVQSByYW5rZWQgZmlyc3Qg
aW4gdG90YWwgZGVmZW5zZSBhbmQgc2Vjb25kIGluIHNjb3JpbmcgZGVmZW5zZS4gTGFzdCBzZWFz
b24sIHRoZXkgcmFua2VkIHNlY29uZCB0byBsYXN0IGluIHRob3NlIHNhbWUgZGVmZW5zaXZlIGNh
dGVnb3JpZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgYSBsb3Qgb2YgdGhvc2UgZ3V5
cyBiYWNrIFtmcm9tIGluanVyeV0sJiM4MjIxOyBCb3dkZW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgbGlrZSB3
aGF0IEkgc2VlIHRoZXJlLiBJIGxpa2Ugd2hhdCBJIHNlZSBhbmQgSSBkbyBzZWUgYSBkZWZlbnNl
IHRoYXQgcmVzZW1ibGVzIGEgbG90IG1vcmUgb2Ygd2hhdCB3ZSBzYXcgdHdvIHllYXJzIGFnby4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkFuZCB0aGVyZSB3aWxsIGJlIGEgZmV3IHBsYXllcnMgd2hvIGRvbiYjODIx
Nzt0IHBsYXksIHNvbWUgZHVlIHRvIGluanVyeSwgb3RoZXJzIGR1ZSB0byBvdGhlciBhdGhsZXRp
YyBhbmQgYWNhZGVtaWMgY29tbWl0bWVudHMsIGJ1dCBzb21lIGJlY2F1c2Ugb2YgYSBkZWNpc2lv
biBieSBCb3dkZW4gYW5kIGhpcyBzdGFmZi4gRm9yIHRob3NlIHdobyBhcmUgbGVmdD8gQm93ZGVu
IHNhaWQgaXQmIzgyMTc7cyBhbG1vc3QgbGlrZSBldmFsdWF0aW5nIHJlY3J1aXRzLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7RXZlcnkgcGxheWVyIGhhcyB0byBrbm93IGhlIGhhcyBhIGNoYW5jZSB0byBpbXByb3Zl
IGhpcyBzaXR1YXRpb24sIHRvIGdpdmUgdXMgdGhlIGJlc3QgbGFzdCBpbXByZXNzaW9uIGhlIGNh
biBnaXZlIHVzIG9mIGhvdyBoZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIHBsYXkgb24gYW55IGdpdmVuIFNh
dHVyZGF5LCYjODIyMTsgQm93ZGVuIHNhaWQuICYjODIyMDtTbyB3ZSB0cnkgdG8gcHV0IHRoZW0g
dG8gYmVkIHRvbmlnaHQgd2l0aCB0aGVtIHByZXBhcmVkIHRvIGdvIG91dCB0aGVyZSBhbmQgcGxh
eSB0aGUgYmVzdCBmb290YmFsbCB0aGV5IHBlcnNvbmFsbHkgY2FuIHBsYXkuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5SdW5uaW5nIGJhY2sgV2FycmVuIEJhbGwsIHdobyBkaWRuJiM4MjE3O3QgZ2V0IHRvbnMgb2Yg
c3ByaW5nIHByYWN0aWNlIHRpbWUsIHdvbiYjODIxNzt0IHBsYXkgaW4gdGhlIGdhbWUsIGZvciBl
eGFtcGxlLjwvcD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3MgYSB0ZXN0YW1lbnQgYXMgdG8ganVzdCBob3cgdmFs
dWFibGUgdGhleSB2aWV3IHRoZSBPaGlvIFN0YXRlIHRyYW5zZmVyIHdobyB0aGUgTkNBQSBncmFu
dGVkIGEgcmFyZSBzaXh0aCBzZWFzb24gb2YgZWxpZ2liaWxpdHkuPC9wPjxwPkZhbWlseSBmdW48
L3A+PHA+WmlwcyBGZXN0IHdpbGwgYmUgaW4gZnVsbCBmb3JjZSBmb3IgZmFtaWxpZXMgU2F0dXJk
YXkgd2l0aCBpbmZsYXRhYmxlcyBhdmFpbGFibGUgZm9yIHBsYXkgaW4gdGhlIFN0aWxlIEF0aGxl
dGljcyBGaWVsZCBIb3VzZSBhdCAxMSBhLm0uIFVBIHJlcXVlc3RzIGZhbnMgZW50ZXIgdGhyb3Vn
aCB0aGUgZm9vdGJhbGwgaGVsbWV0IG9uIFZpbmUgU3RyZWV0ICYjODIzMDsgQWxzbywgZmFucyB3
aWxsIGhhdmUgYSBjaGFuY2UgdG8gcHVyY2hhc2UgYXV0aGVudGljIFppcHMgYXRobGV0aWMgZ2Vh
ciB0aHJvdWdoIGEgc3VycGx1cyBzYWxlLiBJdGVtcyBhdmFpbGFibGUgaW5jbHVkZSBvbGQgZ2Ft
ZSBqZXJzZXlzIChpbmNsdWRpbmcgZm9vdGJhbGwpLCBULXNoaXJ0cywgcG9sbyBzaGlydHMsIGph
Y2tldHMsIHdpbnRlciBqYWNrZXRzLCBwYW50cywgc2hvZXMsIGZvb3RiYWxsIGNsZWF0cywgdHJh
Y2sgc3Bpa2VzLCBhbmQgbW9yZS48L3A+PHA+R2VvcmdlIE0uIFRob21hcyBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Z210aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmdtdGhv
bWFzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgWmlwcyBibG9nIGF0IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vemlwcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNv
bS96aXBzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cu
dHdpdHRlci5jb20vR2VvcmdlVGhvbWFzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIu
Y29tL0dlb3JnZVRob21hc0FCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.