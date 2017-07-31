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University of Akron football

University of Akron football: Thomas Woodson’s health remains key to quarterback position for Zips

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: July 31, 2017 - 03:19 PM | Updated: August 1, 2017 - 03:36 PM
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University of Akron head football coach Terry Bowden at practice at InfoCision Stadium on Monday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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