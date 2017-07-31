University of Akron football: Thomas Woodson’s health remains key to quarterback position for Zips

PHA+QXMgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gZm9vdGJhbGwgdGVhbSBvcGVuZWQgaXRzIGZh
bGwgY2FtcCBNb25kYXksIFppcHMgY29hY2ggVGVycnkgQm93ZGVuIGhhcyBvcHRpb25zIGF0IHRo
ZSBxdWFydGVyYmFjayBwb3NpdGlvbiB3aXRoIHNldmVyYWwgcGxheWVycyB2eWluZyBmb3IgYSBq
b2IuPC9wPjxwPlRoZSB3aWxkIGNhcmQgaXMgdGhlIGhlYWx0aCBvZiBzZW5pb3IgVGhvbWFzIFdv
b2Rzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiBXb29kc29uJiM4MjE3O3MgYXJtIGlzIGZpbmUsIHRoYXQg
c29sdmVzIGEgbG90IG9mIHByb2JsZW1zLCYjODIyMTsgQm93ZGVuIHNhaWQgZHVyaW5nIE1pZC1B
bWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlIE1lZGlhIERheS48L3A+PHA+QSBzdmVsdGUsIGxlYW5lciBXb29k
c29uICYjODIxMjsgYnkgaGlzIGNvdW50IGhlJiM4MjE3O3MgbG9zdCBhYm91dCAxMCBwb3VuZHMg
JiM4MjEyOyBpc24mIzgyMTc7dCBhdCBmdWxsIGhlYWx0aCwgYnV0IGhlIHdhcyBvdXQgb24gdGhl
IGZpZWxkIE1vbmRheSBtb3JuaW5nIGFzIHRoZSBaaXBzIGJlZ2FuIHRoZWlyIGZhbGwgcHJhY3Rp
Y2Ugc2Vhc29uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgbG9uZyB0aW1lIFtzaW5j
ZV0gcHV0dGluZyBhIGhlbG1ldCBvbiwmIzgyMjE7IFdvb2Rzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4
MjE3O3MgZ2V0dGluZyBjb21mb3J0YWJsZSBhbmQgSSYjODIxNzttIGp1c3QgaGFwcHkgdG8gYmUg
b3V0IGhlcmUgd2l0aCBteSB0ZWFtbWF0ZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Xb29kc29uIGluanVyZWQg
aGlzIHRocm93aW5nIHNob3VsZGVyIGVhcmx5IGxhc3Qgc2Vhc29uIGFnYWluc3QgQXBwYWxhY2hp
YW4gU3RhdGUuIEl0IHdhc24mIzgyMTc7dCB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBoZSYjODIxNztzIGhhZCBh
IHByb2JsZW0gd2l0aCBpdC4gSGUgaGFkIHN1cmdlcnkgb24gaXQgZHVyaW5nIGhpcyBoaWdoIHNj
aG9vbCBjYXJlZXIuPC9wPjxwPlNlbnNpbmcgdGhlIFppcHMgaGFkIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRv
IGFjY29tcGxpc2ggc29tZXRoaW5nIG5vIG90aGVyIFVBIGZvb3RiYWxsIHRlYW0gaGFkIGJlZm9y
ZSAmIzgyMTI7IGdvIHRvIGJvd2wgZ2FtZXMgY29uc2VjdXRpdmUgeWVhcnMgJiM4MjEyOyBXb29k
c29uIGFuZCB0aGUgY29hY2hlcyB0aG91Z2h0IGhlIGNvdWxkIHBsYXkgdGhyb3VnaCB0aGUgaW5q
dXJ5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBoYWQgYSBmZWVsaW5nIGFmdGVyIHRoYXQgW0FwcGFsYWNoaWFu
IFN0YXRlXSBnYW1lLCBidXQgSSBkaWRuJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgb2YgaXQgYXMgbm90aGluZyBj
cmF6eSBvciBhbnl0aGluZyBsaWtlIHRoYXQsJiM4MjIxOyBXb29kc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtU
aGF0JiM4MjE3O3Mgd2h5IEkgd2FzIHBsYXlpbmcgaW4gY2VydGFpbiBnYW1lcywgYnV0IGl0IGp1
c3QgbWFkZSBpdCB3b3JzZSwgSSBndWVzcy4gSSBrbmV3IGl0IHdhcyBodXJ0LCBidXQgSSBkaWRu
JiM4MjE3O3Qga25vdyBpdCB3YXMgdGhpcyBzZXZlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSBoZWxwZWQg
dGhlIFppcHMgYXR0YWluIGEgNS0zIHJlY29yZCBiZWZvcmUgdGhlIGJvdHRvbSBkcm9wcGVkIG91
dCBvbiB0aGVpciB3YXkgdG8gYSA1LTcgcmVjb3JkIGZvciB0aGUgeWVhci48L3A+PHA+SGUgZXZl
bnR1YWxseSBoYWQgc3VyZ2VyeSBhZnRlciB0aGUgc2Vhc29uIGVuZGVkLCBhbmQgaGUgd2FzbiYj
ODIxNzt0IGFibGUgdG8gdGhyb3cgYSBmb290YmFsbCB1bnRpbCBlYXJseSBpbiB0aGUgc3VtbWVy
LiBIZSByZWFjaGVkIHRoZSBtYXhpbXVtIG51bWJlciBvZiBkYWlseSB0aHJvd3MgaGUmIzgyMTc7
cyBhbGxvd2VkIGxhc3Qgd2VlaywgQm93ZGVuIHNhaWQuIEFzIGZvciB3aGVuIGhlJiM4MjE3O2xs
IGJlIGFibGUgdG8gZG8gc29tZSBoZWF2eSBsaWZ0aW5nIGluIGNhbXAsIHRoYXQgcmVtYWlucyB0
byBiZSBzZWVuLCBXb29kc29uIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UganVzdCBoYXZlIHRvIGdl
dCB1c2VkIHRvIHRocm93aW5nIGV2ZXJ5IGRheSwgZ2V0IG15IHNob3VsZGVyIGJhY2sgaW50byB0
aGUgZ3Jvb3ZlIG9mIHRoaW5ncywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQgYWZ0ZXIgTW9uZGF5JiM4MjE3O3Mg
cHJhY3RpY2UuICYjODIyMDtGYXRpZ3VlIGlzIGEgZmFjdG9yLiBJdCYjODIxNztzIGp1c3QgZ2V0
dGluZyBteSBzaG91bGRlciB1c2VkIHRvIHRocm93aW5nIGV2ZXJ5IGRheSBhbmQgcHJhY3RpY2lu
ZyBldmVyeSBzaW5nbGUgZGF5LiBKdXN0IHRyeWluZyB0byBsaXZlIG5vcm1hbGx5ICYjODIxMjsg
Z2V0IG15IHJhbmdlIG9mIG1vdGlvbiBbYmFja10gYW5kIHN0dWZmIGxpa2UgdGhhdC4gSSBoYWQg
dG8gZG8gdGhhdCBpbiB0aGUgYmVnaW5uaW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Tm93IHRoZXJlJiM4MjE3
O3Mgb25lIGtleSB0byBoaW0gY29taW5nIGJhY2sgY29tcGxldGVseSBoZWFsdGh5LCBoZSBzYWlk
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhIHByb2Nlc3MsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkIG9mIGhp
cyByZWhhYmlsaXRhdGlvbi4gJiM4MjIwO1lvdSBoYXZlIHRvIGJlIHBhdGllbnQgd2l0aCBpdC4g
SWYgSSB3YW50IHRvIGdldCB3aGVyZSBJIHdhbnQgdG8gYmUgYXQsIEkgaGF2ZSB0byBiZSBwYXRp
ZW50IGFuZCBldmVyeXRoaW5nLiBFdmVyeXRoaW5nIHRha2VzIHRpbWUuICBFdmVyeXRoaW5nIGRv
ZXNuJiM4MjE3O3QgaGFwcGVuIG92ZXJuaWdodC4gVGhhdCYjODIxNztzIHByZXR0eSBtdWNoIGhv
dyBJIGhhdmUgdG8gdGFrZSBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9idmlvdXNseSwgdGhlIHNvb25lciBo
ZSByZXR1cm5zIHRoZSBiZXR0ZXIuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGUgdGhpbmcgd2l0
aCBUb21teSBpcyBub3QgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGZvcmdldCBob3cgdG8gdGhy
b3cgdGhlIGZvb3RiYWxsLCYjODIyMTsgQm93ZGVuIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBqdXN0IGhhcyB0
byBnZXQgaGlzIHRpbWluZyBiYWNrIHdpdGggaGlzIG90aGVyIHJlY2VpdmVycy4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPldvb2Rzb24gaGFzIHRocm93biBmb3IgbW9yZSB0aGFuIDUsMDAwIHlhcmRzIGluIGhpcyBV
QSBjYXJlZXIsIHNvIEJvd2RlbiBhbmQgaGlzIHN0YWZmIGFyZSB3ZWxsIGF3YXJlIG9mIHdoYXQg
aGUgY2FuIGRvLiBUaGUgcXVhcnRlcmJhY2sgZnJvbSBXZXN0ZXJuIFBhLiBpcyBkZXRlcm1pbmVk
IHRvIHJlbWluZCBldmVyeW9uZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kga25vdyB3aGF0IEkmIzgyMTc7bSBj
YXBhYmxlIG9mIGRvaW5nLCYjODIyMTsgV29vZHNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBqdXN0IGhhdmUg
dG8gcHJvdmUgaXQsIEkgZ3Vlc3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UcmFuc2l0aW9uaW5nIDwvcD48cD5P
ZmZzZWFzb24gd29yayBmb3IgVHJhJiM4MjE3O1ZvbiBDaGFwbWFuIGhhcyBhcHBhcmVudGx5IHBh
aWQgb2ZmLCBCb3dkZW4gc2FpZC4gQWZ0ZXIgdGhlIHNwcmluZyBnYW1lLCB0aGUgZm9ybWVyIFVB
IHF1YXJ0ZXJiYWNrIGxlZnQgd2l0aCBhIGhvbGQgb24gYSBzdGFydGluZyB3aWRlIHJlY2VpdmVy
IHBvc2l0aW9uLiBIZSYjODIxNztzIGdyaXBwaW5nIHRoYXQgc3BvdCBhIGxpdHRsZSBiaXQgdGln
aHRlci4gQm93ZGVuIHNhaWQgaGUgbG9va3MgYXMgaWYgaGUgd2VyZSBib3JuIHRvIHBsYXkgdGhl
IHBvc2l0aW9uLjwvcD48cD5GaXJzdCBjYXN1YWx0eTwvcD48cD5UaGUgZmlyc3QgaW5qdXJ5IG9m
IHRoZSBzZWFzb24gZGlkbiYjODIxNzt0IGhhcHBlbiB0byBhIHBsYXllci4gVGhlIGluanVyeSBi
dWcgYml0IHNhZmV0aWVzIGNvYWNoIE1pa2UgV29vZGZvcmQsIHdobyB3YXMgc2VlbiBkb2luZyBo
aXMgd29yayBvbiBhIHNjb290ZXIgd2l0aCBoaXMgbGVnIGVsZXZhdGVkLjwvcD48cD5HZW9yZ2Ug
TS4gVGhvbWFzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpnbXRob21hc0B0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+Z210aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFk
IHRoZSBaaXBzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS96aXBzIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL3ppcHM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIg
YXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VUaG9tYXNBQkoiIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vR2VvcmdlVGhvbWFzQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.