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College football: Akron vs. Kent State

University of Akron football: Timing of little consequence when Zips facing rival Flashes

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: September 30, 2016 - 12:44 PM
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Kent State cornerback Najee Murray (left) knocks a pass away from Akron wide receiver Jerome Lane in the third quarter of the Zips 20-0 victory over the Golden Flashes at InfoCision Stadium on Nov. 27, 2015, in Akron. Murray was called for pass interference on the play. (Akron Beacon Journal file photo)


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