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University of Akron football

University of Akron football: Toledo is big hurdle for Zips with MAC title hopes still alive

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: November 1, 2016 - 10:59 AM
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Toledo quarterback Logan Woodside (11) pass the ball during the first half of the GoDaddy Bowl, Jan. 4, 2015, in Mobile, Ala. (AP Photo/Brynn Anderson)


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