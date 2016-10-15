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Broncos 41, Zips 0

University of Akron football: Undefeated Western Michigan Broncos hammer Zips 41-0

Beacon Journal staff report

Published: October 15, 2016 - 07:58 PM
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Akron quarterback Tra'Von Chapman throws in the first quarter of an NCAA college football game against Western Michigan, Saturday, Oct. 15, 2016, in Akron, Ohio. (AP Photo/David Dermer)


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