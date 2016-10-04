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University of Akron football

University of Akron football: Zips face uncertainty at quarterback heading into game against Miami

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: October 4, 2016 - 11:02 PM
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Akron quarterback Tra'Von Chapman is taken down by Kent's Najee Murray during the first quarter of their game Saturday at Dix Stadium in Kent. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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