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University of Akron football

University of Akron football: Zips hope to continue to get better against struggling Buffalo

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: October 26, 2016 - 06:42 PM | Updated: October 27, 2016 - 08:21 AM
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In this file photo, an injured Akron starting quarterback Thomas Woodson watches from the sideline as Akron play against Kent State in October. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file photo)

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