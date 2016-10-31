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University of Akron

University of Akron football: Zips hope to rebound from disappointing loss to Buffalo

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: October 31, 2016 - 06:16 PM
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University of Akron quarterbacks Thomas Woodson (left) and Tra'Von Chapman fire passes during the team's first day of practice at the Stile Athletics Field House in March 2016 in Akron. (Akron Beacon Journal)


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