University of Akron football: Zips hope to rebound from disappointing loss to Buffalo

PHA+SG9sZCBvbiwgaXQgY291bGQgYmUgYSBidW1weSByaWRlIHRvIHRoZSBmaW5pc2guPC9wPjxw
PlRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIGZvb3RiYWxsIHRlYW0gZGlkIGl0c2VsZiBubyBmYXZv
cnMgZHJvcHBpbmcgYSA0MS0yMCBkZWNpc2lvbiB0byB0aGUgQnVmZmFsbyBCdWxscyBvbiBUaHVy
c2RheS4gPC9wPjxwPlRoZSBaaXBzIGFwcGVhcmVkIHRvIGJlIGhlYWRpbmcgZm9yIGEgc2hvd2Rv
d24gd2l0aCBPaGlvIFVuaXZlcnNpdHkgZm9yIHRoZSBNaWQtQW1lcmljYW4gQ29uZmVyZW5jZSBF
YXN0IERpdmlzaW9uIHRpdGxlIGFuZCBhIHNob3QgYXQgdGhlIE1BQyB0aXRsZSBpZiB0aGV5IGNv
bnRpbnVlZCB0byBncm93LCBidXQgdGhlIGxvc3MgcHV0IHRoZW0gb25lIGdhbWUgYmVoaW5kIHdp
dGggdGhyZWUgdG8gcGxheSBhbmQgYSB0b3VnaCBzY2hlZHVsZSBkb3duIHRoZSBzdHJldGNoLjwv
cD48cD5UaGUgQm9iY2F0cyYjODIxNzsgZmluYWwgdGhyZWUgb3Bwb25lbnRzLCBpbmNsdWRpbmcg
VUEsIGFyZSAxMi0xNi4gVGhlIFppcHMmIzgyMTc7IGZpbmFsIHRocmVlIGhhdmUgYSBjb21iaW5l
ZCByZWNvcmQgb2YgMTMtMTIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UgY2FuIHN0aWxsIG1lZXQgYWxsIHlv
dXIgZ29hbHMsJiM4MjIxOyBVQSBjb2FjaCBUZXJyeSBCb3dkZW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSBj
b250cm9sIHlvdXIgZGVzdGlueSBmb3IgZXZlcnkgc2luZ2xlIGdvYWwgeW91IGhhdmUuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UaGUgWmlwcyAoNS00LCAzLTIgTUFDKSBjYW4gYmxhbWUgdGhlaXIgZ2xhcmluZyBp
bmNvbnNpc3RlbmN5IGZvciB0aGVpciBjdXJyZW50IHNpdHVhdGlvbi4gR2l2ZW4gdGhlIG51bWJl
ciBvZiBsb3NzZXMgb24gYm90aCBzaWRlcyBvZiB0aGUgYmFsbCBhZnRlciBsYXN0IHNlYXNvbiBh
bmQgYSBjb3VwbGUgb2Ygc2lnbmlmaWNhbnQgaW5qdXJpZXMgdGhpcyBzZWFzb24sIGl0IHNob3Vs
ZG4mIzgyMTc7dCBiZSBzdXJwcmlzaW5nLiA8L3A+PHA+U3RpbGwsIGNvYWNoZXMgYXJlIGZvbmQg
b2Ygc2F5aW5nICYjODIyMDtuZXh0IG1hbiB1cC4mIzgyMjE7IFRoYXQmIzgyMTc7cyB3b3JrZWQg
aW4gc29tZSBjYXNlcyBmb3IgdGhlIFppcHMsIHN1Y2ggYXMgd2hlbiB0aGUgZGVmZW5zZSwgYWZ0
ZXIgYWxsb3dpbmcgQmFsbCBTdGF0ZSB0byBhbWFzcyBuZWFybHkgMjAwIHlhcmRzIG9uIHRoZSBn
cm91bmQgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYsIGNsYW1wZWQgZG93biB0byBrZWVwIGl0IHVuZGVyIDEw
MCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYsIGNvbnRyaWJ1dGluZyB0byB3aW5uaW5nIHRoYXQgZ2FtZS48
L3A+PHA+QnV0IHRoYXQgZGVmZW5zZSBhbGxvd2VkIEJ1ZmZhbG8mIzgyMTc7cyBKb3JkYW4gSm9o
bnNvbiB0byBydXNoIGZvciAyODIgeWFyZHMgYWdhaW5zdCB0aGVtLCB0aGUgdGhpcmQgYmFjayB0
byBlY2xpcHNlIDI1MCB5YXJkcyBhZ2FpbnN0IHRoZSBaaXBzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgy
MTc7dmUgYmVlbiBidWlsZGluZyBvbiBkZWZlbnNlLCYjODIyMTsgQm93ZGVuIHNhaWQuICYjODIy
MDtXZSYjODIxNztsbCBoYXZlIGEgZ29vZCBnYW1lLCBbdGhlbl0gYmFkIGdhbWUuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5UaGVuIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgcXVhcnRlcmJhY2sgVGhvbWFzIFdvb2Rzb24sIHdobyBz
dXJwcmlzZWQgbWFueSB3aGVuIGhlIHJldHVybmVkIGFnYWluc3QgQmFsbCBTdGF0ZSBvbmx5IHRv
IGxvb2sgYXMgaWYgaGUmIzgyMTc7ZCBuZXZlciBiZWVuIGdvbmUsIG5ldHRpbmcgMzM4IHlhcmRz
IG9uIDI3LW9mLTQwIHBhc3Npbmcgd2l0aCB0d28gdG91Y2hkb3ducy4gVGhhdCB3YXNuJiM4MjE3
O3QgdGhlIGNhc2UgYWdhaW5zdCBCdWZmYWxvLiBXb29kc29uIGNvbXBsZXRlZCAxOC1vZi00MiBw
YXNzZXMgZm9yIDE3OCB5YXJkcywgYSB0b3VjaGRvd24gYW5kIGFuIGludGVyY2VwdGlvbiBhZ2Fp
bnN0IHRoZSBCdWxscy48L3A+PHA+JiM4MjIwO09mZmVuc2l2ZWx5LCBzaW5jZSB3ZSYjODIxNzt2
ZSBoYWQgc29tZSBxdWFydGVyYmFjayBzd2l0Y2hlcyB3ZSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGluY29uc2lz
dGVudCBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIGtpbmQgb2Ygd2hlcmUgd2Ugd2VyZSBhZ2FpbnN0IEJ1ZmZh
bG8sJiM4MjIxOyBCb3dkZW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGdldCBvbiB0
cmFjayBvZmZlbnNpdmVseS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldvb2Rzb24gaXMgc3RpbGwgc3VmZmVyaW5n
IHRoZSBlZmZlY3RzIG9mIGEgc2hvdWxkZXIgaW5qdXJ5LCBCb3dkZW4gc2FpZC4gPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtJIHRoaW5rIG5vdyB0aGF0IHlvdSYjODIxNzt2ZSBzZWVuIHRoZSBsYXN0IGNvdXBsZSBv
ZiB3ZWVrcyB5b3UgdW5kZXJzdGFuZCBoaXMgcHJlZGljYW1lbnQsJiM4MjIxOyBCb3dkZW4gc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1lvdSBjYW4gaGFyZGx5IHByZWRpY3Qgd2hlbiBoZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRv
IGJlIGFibGUgdG8gZ28gb3V0IHRoZXJlIGFuZCBnby4gVHJhJiM4MjE3O1ZvbiBDaGFwbWFuIGlz
IHJlYWR5IHRvIGdvIGV2ZXJ5IG1pbnV0ZSBhbmQgd2UgcGxheSBpdCBieSBlYXIgYW5kIGdvIG91
dCB0aGVyZSBhbmQgd2UgZ28gaW50byB0aGUgZ2FtZSB3aXRoIGJvdGggcXVhcnRlcmJhY2tzIHJl
YWR5IHRvIHBsYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiB0aGUgbWVhbnRpbWUsIEJvd2RlbiBzYWlkIGhl
JiM4MjE3O3Mgbm90IGxvb2tpbmcgYXQgdGhlIGV4cGFuc2Ugb2YgdGhyZWUgZ2FtZXMuIEhlIHdp
bGwgY29udGludWUgdG8gZm9jdXMgb24gb25lIGF0IGEgdGltZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIG5l
ZWQgdG8gdHJ5IHRvIGNvbnRpbnVlIHRvIHBsYXkgb3VyIGJlc3QgZm9vdGJhbGwsJiM4MjIxOyBo
ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIGtleSBmb3IgYSB0ZWFtIGxp
a2UgdGhpcyB0aGF0JiM4MjE3O3MgdHJ5aW5nIHRvIHN1c3RhaW4gdGhlIHN1Y2Nlc3Mgd2UgaGFk
IGxhc3QgeWVhci4gSSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayB3ZSBjYW4gZGFyZSBkbyBtb3JlIHRoYW4g
d2hhdCB3ZSBjYW4gd2l0aCB0aGlzIGZvb3RiYWxsIHRlYW0uIExldCYjODIxNztzIGdvIG91dCB0
aGVyZSBhbmQgcGxheSBvdXIgYmVzdCBmb290YmFsbCBnYW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+R2l2aW5n
IHdoYXQgaGUgY2FuPC9wPjxwPkRlZmVuc2l2ZSBlbmQgSmFtYWwgTWFyY3VzIHdhcyBzZXQgdG8g
aGF2ZSBzZWFzb24tZW5kaW5nIHN1cmdlcnkgZWFybGllciB0aGlzIHllYXIsIGJ1dCBpdCYjODIx
NztzIGJlZW4gZGVsYXllZC4gSGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGluIHRoZSBnYW1lcyBhIHBsYXkgaGVy
ZSBvciB0aGVyZSwgYmFzaWNhbGx5IHBsYXlpbmcgd2l0aCBvbmUgYXJtLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SmFtYWwmIzgyMTc7cyBoYWQgc3VyZ2VyeSBwbGFubmVkIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIGJlZW4gZGVs
YXllZCwgJiM4MjIwOyBCb3dkZW4gc2FpZCwgJiM4MjIwO2J1dCBoZSB3aWxsIGhhdmUgc3VyZ2Vy
eSB0aGF0IHdpbGwgZW5kIGhpcyBjYXJlZXIgYXMgZmFyIGFzIEFrcm9uIGF0IHNvbWUgcG9pbnQu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5HZW9yZ2UgTS4gVGhvbWFzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9
Im1haWx0bzpnbXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+Z210aG9tYXNAdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb208L2E+LiAgPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.