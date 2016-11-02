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Football: Toledo 48, Akron 17

University of Akron football: Zips’ hopes for MAC East Division title fade with 48-17 loss to Toledo Rockets

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: November 2, 2016 - 11:39 PM
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Akron quarterback Thomas Woodson unloads the ball as he is under pressure from Toledo's Marquise Moore (left) and Marc Remy during the second quarter of their game at InfoCision Stadium Wednesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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