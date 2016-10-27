University of Akron football: Zips suffer 41-20 upset loss at Buffalo

PHA+VGhlIGxhc3QgdGltZSB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBwbGF5ZWQgYSBmb290YmFs
bCBnYW1lIGluIFVCIFN0YWRpdW0gaW4gQnVmZmFsbywgdGhlIEJ1bGxzIHRod2FydGVkIHRoZSBa
aXBzJiM4MjE3OyBjaGFuY2UgdG8gYmVjb21lIGJvd2wgZWxpZ2libGUuPC9wPjxwPlRodXJzZGF5
IG5pZ2h0LCB0aGV5IGRpZCBpdCBhZ2Fpbi48L3A+PHA+VGhlIEJ1bGxzIGhhcmFzc2VkIHRoZSBa
aXBzIGZvciBtdWNoIG9mIGdhbWUgZW4gcm91dGUgdG8gYSA0MS0yMCB2aWN0b3J5LiBUaGUgWmlw
cyAoNS00LCAzLTIgTWlkLUFtZXJpY2FuIENvbmZlcmVuY2UpIGhhdmVuJiM4MjE3O3Qgd29uIGlu
IEJ1ZmZhbG8gc2luY2UgMjAwNS48L3A+PHA+VUEgcXVhcnRlcmJhY2sgVGhvbWFzIFdvb2Rzb24g
c3RydWdnbGVkIGZvciBtb3N0IG9mIHRoZSBuaWdodCwgY29tcGxldGluZyAxOC1vZi00MSBwYXNz
ZXMgZm9yIDE3OCB5YXJkcywgYXMgdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyBvZmZlbnNlIHNwdXR0ZXJlZCB0
byBoaXQgaXRzIHN0cmlkZSB3aGlsZSBwbGF5aW5nIGl0cyBzZWNvbmQgcm9hZCBnYW1lIGluIGZp
dmUgZGF5cy48L3A+PHA+V2hpbGUgV29vZHNvbiBzdHJ1Z2dsZWQgdG8gdGhyb3cgdGhlIGJhbGws
IHRoZSBCdWxscyBkaWQgdGhlaXIgZGFtYWdlIG9uIHRoZSBncm91bmQuIFJ1bm5pbmcgYmFjayBK
b3JkYW4gSm9obnNvbiBsZWQgd2l0aCB3YXkgd2l0aCAyODIgeWFyZHMgYW5kIHR3byB0b3VjaGRv
d25zIG9uIDI0IGNhcnJpZXMuPC9wPjxwPlF1YXJ0ZXJiYWNrIFR5cmVlIEphY2tzb24gYWRkZWQg
NjAgeWFyZHMgYW5kIHR3byBzY29yZXMgb24gbmluZSBjYXJyaWVzLiA8L3A+PHA+VGhlIEJ1bGxz
ICgyLTYsIDEtMykgY2FtZSBpbnRvIHRoZSBnYW1lIGhhdmluZyBzY29yZWQgMTA0IHBvaW50cyBh
bGwgc2Vhc29uLCBidXQgdGhleSBnYXNoZWQgdGhlIFppcHMgZm9yIDUxOCB0b3RhbCB5YXJkcyAm
IzgyMTI7IGluY2x1ZGluZyAzNzggb24gdGhlIGdyb3VuZCAmIzgyMTI7IGFzIEpvcmRhbiBiZWNh
bWUgdGhlIHRoaXJkIHJ1bm5pbmcgYmFjayB0aGlzIHNlYXNvbiB0byBnYWluIG1vcmUgdGhhbiAy
MDAgeWFyZHMgYWdhaW5zdCBVQS4gPC9wPjxwPlRoZSBaaXBzIGF0dGVtcHRlZCB0byBzdGFnZSBh
IGNvbWViYWNrIHdpdGhvdXQgbXVjaCBzdWNjZXNzLiBEb3duIGJ5IHR3byBzY29yZXMgbGF0ZSwg
VUEgYnJpZWZseSBhd29rZSB3aGVuIFdvb2Rzb24gbGVkIGEgc2l4LXBsYXksIDY1LXlhcmQgZHJp
dmUgdG8gbWFrZSB0aGUgc2NvcmUgMjctMjAgd2l0aCAxMToyOSBsZWZ0IGluIHRoZSBnYW1lLjwv
cD48cD5Ib3dldmVyLCB0aGUgQnVsbHMgYW5zd2VyZWQgd2l0aCBhIHRvdWNoZG93biBvZiB0aGVp
ciBvd24gbGVzcyB0aGFuIHR3byBtaW51dGVzIGxhdGVyICg5OjM0KS48L3A+PHA+SXQgd2FzIHRo
ZSBzZWNvbmQgdGltZSBpbiB0aGUgZ2FtZSB0aGUgWmlwcyBjYW1lIHdpdGhpbiBzZXZlbiBwb2lu
dHMgb25seSB0byB3YXRjaCB0aGVpciBkZWZlbnNlIGZhaWwgdG8gY29tZSB1cCB3aXRoIGEgc3Rv
cC48L3A+PHA+V2l0aCBUb2xlZG8sIEJvd2xpbmcgR3JlZW4gYW5kIE9oaW8gcmVtYWluaW5nIG9u
IHRoZWlyIHNjaGVkdWxlLCB0aGUgWmlwcyBjYW4gc3RpbGwgY2xhaW0gYSBzaGFyZSBvZiB0aGUg
TUFDIEVhc3QgRGl2aXNpb24gdGl0bGUuIFRoYXQsIGhvd2V2ZXIsIHdpbGwgYmUgYSBjaGFsbGVu
Z2UgaWYgdGhleSBjYW5ub3QgY29ycmVjdCB0aGUgcHJvYmxlbXMgdGhhdCBoYXZlIGNvbnNpc3Rl
bnRseSBwbGFndWVkIHRoZW0uPC9wPjxwPlRoZSBCb2JjYXRzICg2LTQsIDQtMSksIG1lYW53aGls
ZSwgdXBzZXQgdGhlIFJvY2tldHMgKDYtMiwgMy0xKSBUaHVyc2RheSBuaWdodCB0byB0YWtlIGNv
bnRyb2wgb2YgdGhlIGRpdmlzaW9uLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.