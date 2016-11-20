University of Akron men’s basketball: Zips blast Radford 88-41 for 19th consecutive home victory

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIG9ubHkgdGhpbmcgbWlzc2luZyB3YXMgYSBzZXQgb2YgY2xlYXRzLjwvcD48cD5XaGls
ZSB5b3UmIzgyMTc7bGwgbmV2ZXIgc2VlIGEgc2V0IG9mIGZvb3RiYWxsIHNwaWtlcyBvbiB0aGUg
aGFyZHdvb2QgYXQgUmhvZGVzIEFyZW5hLCB0aGUgQWtyb24gbWVuJiM4MjE3O3MgYmFza2V0YmFs
bCB0ZWFtIHBsYXlzIGV2ZXJ5IGJpdCB0aGUgcGFydCBvZiBhbiBVbmRlciBBcm1vdXIgY29tbWVy
Y2lhbC48L3A+PHA+Q2xpY2ssIGNsYWNrLiBUaGUgWmlwcyBub3Qgb25seSBwcm90ZWN0IHRoZWly
IGhvdXNlLCB0aGV5IHJlbGlzaCBpbiBpdC48L3A+PHA+QWtyb24gZGlkIGl0IGFnYWluIFN1bmRh
eSBpbiBhbiA4OC00MSB3aW4gb3ZlciBSYWRmb3JkIHRvIG9wZW4gdGhlIFNhdmFubmFoIEludml0
YXRpb25hbC48L3A+PHA+V2l0aCB0aGUgdmljdG9yeSwgdGhlIFppcHMgZXh0ZW5kZWQgdGhlaXIg
aG9tZSB3aW5uaW5nIHN0cmVhayB0byAxOS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Blb3BsZSBhcmUgYWx3YXlz
IHRhbGtpbmcgYWJvdXQgYSBuZXcgYXJlbmEgb3IgcmVub3ZhdGVkIGFyZW5hLCYjODIyMTsgQWty
b24gY29hY2ggS2VpdGggRGFtYnJvdCBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGhlcmUg
MTItcGx1cyB5ZWFycyBub3cgYW5kIEkgdGhpbmsgd2UmIzgyMTc7dmUgbG9zdCBvbmx5IDIzIGdh
bWVzLiBJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgaWYgSSB3YW50IGEgbmV3IGFyZW5hIHRvIGJlIGhvbmVz
dCB3aXRoIHlvdS4gSnVzdCBrZWVwIGdpdmluZyBtZSB0aG9zZSB3aW5zIGhlcmUuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5UaGUgbGFzdCB0aW1lIEFrcm9uIGxvc3QgYXQgaG9tZSBjYW1lIG92ZXIgYSBmdWxsIHNl
YXNvbiBhZ28gJiM4MjEyOyA1Ny01MiB0byBNaWFtaSBvbiBGZWIuIDIxLCAyMDE1ICYjODIxMjsg
YW5kIGl0IHRvb2sgb3ZlcnRpbWUgdG8gZG8gdGhhdC48L3A+PHA+VGhlIHJlY29yZCBmb3IgY29u
c2VjdXRpdmUgd2lucyBhdCBob21lIGlzIDI2IGZyb20gMTk4NS04Nywgd2hpY2ggbWVhbnMgdGhl
IFppcHMgY291bGQgdGllIHRoZSBtYXJrIG9uIEphbi4gMTcgYWdhaW5zdCBPaGlvIGFuZCBwb3Nz
aWJseSBicmVhayBpdCBhZ2FpbnN0IEVhc3Rlcm4gTWljaGlnYW4gZm91ciBkYXlzIGxhdGVyLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgZ29vZCBwbGFjZSBmb3IgdXMgZm9yIHdoYXRl
dmVyIHJlYXNvbiwmIzgyMjE7IERhbWJyb3Qgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGNvbWZv
cnRhYmxlLiBUaGUgZmFucyBhcmUgcmlnaHQgb24gdG9wIFtvZiB1c10sIGFuZCB5b3Uga25vdywg
bG9vaywgaWYgeW91IGNhbiB3aW4geW91ciBob21lIGdhbWVzLCB5b3UgY2FuIGhhdmUgYSByZWFs
bHkgZ29vZCB5ZWFyIG1vc3Qgb2YgdGhlIHRpbWUuIFdlJiM4MjE3O3ZlIGRvbmUgYSByZWFsbHkg
Z29vZCBqb2IgaW4gdGhpcyBidWlsZGluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPklzYWlhaCBKb2huc29uIGxl
ZCB0aGUgd2F5IHdpdGggMTUgcG9pbnRzIGFuZCBzZXZlbiByZWJvdW5kcyBmb3IgdGhlIFppcHMs
IGFuZCB3YXMgZm9sbG93ZWQgaW4gZG91YmxlIGZpZ3VyZXMgYnkgRGFuaWVsIFV0b21pICgxNCks
IEFudGlubyBKYWNrc29uICgxMikgYW5kIFRhdmlhbiBEdW5uLU1hcnRpbiAoMTEpLjwvcD48cD5D
aHJpc3RpYW4gQnJhZGZvcmQgYW5kIENhbGViIFRhbm5lciBsZWQgUmFkZm9yZCBpbiBzY29yaW5n
IHdpdGggZWlnaHQgcG9pbnRzIGVhY2guPC9wPjxwPlVsdGltYXRlbHksIHdoZW4gdGhlIFppcHMg
KDItMSkgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgdGhlIGJhbGwsIHRoZXkgaGVsZCB0aGVpciBvd24uPC9w
PjxwPldoaWxlIEFrcm9uIHdlbnQgc3RyZXRjaGVzIG9mIHRocmVlIG1pbnV0ZXMgYW5kIDU6MDEg
d2l0aG91dCBhIGJ1Y2tldCBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiwgaXQgYW1wZWQgdGhpbmdzIHVwIG9u
IGRlZmVuc2UgYXMgdGhlIEhpZ2hsYW5kZXJzIGhhZCBhcyBtYW55IHR1cm5vdmVycyBhcyBzaG90
cyAoNSkgYmVmb3JlIHNjb3JpbmcgdGhlaXIgZmlyc3QgcG9pbnQgNjoyMiBpbnRvIHRoZSBnYW1l
LjwvcD48cD5UaGUgWmlwcyBrZXB0IHVwIHRoZSBpbnRlbnNpdHksIGZvcmNpbmcgYSA1LW9mLTIz
IHBlcmZvcm1hbmNlIGZyb20gUmFkZm9yZCAoMS0yKSBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiBhbmQgY2F1
c2luZyAxMSB0dXJub3ZlcnMgdG8gdGFrZSBhIDI5LTE0IGFkdmFudGFnZSBpbnRvIGhhbGZ0aW1l
LjwvcD48cD5CeSB0aGUgdGltZSBpdCB3YXMgb3ZlciwgdGhlIEhpZ2hsYW5kZXJzIHNob3QgMTUt
b2YtNDggKDMxLjMgcGVyY2VudCkgYW5kIHR1cm5lZCBpdCBvdmVyIDIyIHRpbWVzLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgYmlnIGluc2lkZSwmIzgyMjE7IERhbWJyb3Qgc2FpZC4gJiM4MjIw
O1lvdSBjYW4gdGhyb3cgaXQgaW4gdGhlcmUgYWxsIHlvdSB3YW50LCBidXQgYm90aCBzcG90cyBh
cmUgNi0xMCwgc28gaXQmIzgyMTc7cyBhIGxpdHRsZSBoYXJkIHRvIHNjb3JlIG92ZXIuIEkgdGhp
bmsgdGhhdCYjODIxNztzIHBhcnQgb2YgaXQgYmVjYXVzZSBldmVyeW9uZSBpbiB0aGVyZSBpcyBz
byBkYW1uIGJpZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FuZCBvdXIgZ3VhcmRzIGRpZCBhIGJldHRlciBqb2Ig
b2YgY29uZGVuc2luZyB0aGUgZmxvb3IuIE91ciBwaWNrdXAgcG9pbnQgaXMgZmFydGhlciBiYWNr
IG5vdyBhZnRlciBbYSBsb3NzIHRvXSBZb3VuZ3N0b3duIFtTdGF0ZV0uIFdlIHRvbGQgb3VyIGd1
eXMsIHdlIGJ1aWx0IG91ciBwcm9ncmFtIGF0IHRoZSBkZWZlbnNpdmUgZW5kLiBJdCYjODIxNztz
IHRpbWUgdG8gZ2V0IGJhY2sgdG8gd2hhdCB3ZSBhcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BZnRlciBhIGJp
dCBvZiBhIHNsb3cgc3RhcnQgYmVoaW5kIHRoZSBhcmMgdG8gc3RhcnQgdGhlIHNlYXNvbiwgQWty
b24gcmV0dXJuZWQgdG8gZm9ybSBhbmQgZmluaXNoZWQgMTMtb2YtMjYgZnJvbSBiZWhpbmQgdGhl
IDMtcG9pbnQgbGluZSwgd2l0aCBKYWNrc29uLCBEdW5uLU1hcnRpbiBhbmQgTm9haCBSb2JvdGhh
bSAoOSBwb2ludHMpIGVhY2ggaGl0dGluZyB0aHJlZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgZXZl
cnkgdGVhbSBnb2VzIHRocm91Z2ggW3NsdW1wc10sJiM4MjIxOyBEYW1icm90IHNhaWQuICYjODIy
MDtZb3UgbG9vayBhdCBWaWxsYW5vdmEgbGFzdCB5ZWFyLiBUaGV5IHdvbiBnYW1lcyB3aGVuIHRo
ZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IHNob290IGl0IHdlbGwgYXQgdGhlIGJlZ2lubmluZyBvZiB0aGUgeWVh
ci4gQXMgdGhlIHNlYXNvbiB3ZW50LCB0aGV5IHN0YXJ0ZWQgdG8gbWFrZSBtb3JlIGFuZCBtb3Jl
IHNob3RzIGFuZCB0aGVuIHRoZXkgYmVjYW1lIHdoYXQgdGhleSByZWFsbHkgd2VyZS4gSSB0aGlu
ayB0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGhhcHBlbiB3aXRoIHVzLiYjODIy
MTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.