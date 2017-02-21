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Men’s basketball: Bowling Green 66, Akron 65

University of Akron men’s basketball: Zips fall 66-65 in waning seconds at Bowling Green

By George M. Thomas
Beacon Journal staff report

Published: February 21, 2017 - 11:16 PM

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