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Men’s basketball

University of Akron men’s basketball: Zips looking to extend home winning streak to 31 Friday against rival Golden Flashes

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: February 16, 2017 - 06:17 PM
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Akron's Noah Robotham (14) calls out a play to teammates as he takes the ball up the court in the first half of the Zips' home opener against American University at John A. Rhodes Arena in Akron on Nov. 17, 2016. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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