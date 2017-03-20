All CATEGORIES
☰ Menu

NIT: UT-Arlington 85, Akron 69

University of Akron men’s basketball: Zips’ season comes to end in 85-69 loss to UT-Arlington in second round of NIT

Beacon Journal staff report

Published: March 20, 2017 - 10:55 PM | Updated: March 21, 2017 - 12:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron guard Josh Williams (1) falls back while shooting over Texas-Arlington forward Jorge Bilbao (45) and guard Kaelon Wilson (5) in the first half of their second round game of the National Invitation Tournament (NIT) on Monday in Arlington, Texas. (Paul Moseley/Star-Telegram via AP)


MORE IN SPORTS

cavs22cut_1 Lynne Sladky - AP
LeBron James says he doesn’t understand uproar over his sitting out ‘a couple games’ - 8:03 PM

LOS ANGELES: LeBron James believes if he were scoring 16 points a game, there would be no controversy over NBA stars resting in nationally televised games.

tribe22cut_01
Dancing Carlos Santana back in Indians camp; Teams dealing with ‘disjointed’ schedule due to WBC
cavs21web
Braces just another badge of courage for Cavaliers’ ironman Tristan Thompson
tribe21cut_01
Indians’ Opening Day infield in flux with Jason Kipnis out to start regular season
Football: East’s Devanier Floyd, Ramon Fields commit to play at the University of Akron - 8:27 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next