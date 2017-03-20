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NIT: UT-Arlington 85, Akron 69

University of Akron men’s basketball: Zips’ season comes to end in 85-69 loss to UT-Arlington in second round of NIT

Beacon Journal staff report

Published: March 20, 2017 - 10:55 PM | Updated: March 21, 2017 - 12:54 PM
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Akron guard Josh Williams (1) falls back while shooting over Texas-Arlington forward Jorge Bilbao (45) and guard Kaelon Wilson (5) in the first half of their second round game of the National Invitation Tournament (NIT) on Monday in Arlington, Texas. (Paul Moseley/Star-Telegram via AP)


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