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Akron men’s basketball

University of Akron selects John Groce to lead men’s basketball program

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: April 5, 2017 - 03:14 PM | Updated: April 6, 2017 - 09:08 AM
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Illinois head coach John Groce reacts during the second half of a game against Michigan in the Big Ten tournament, March 9,in Washington. (AP Photo/Nick Wass)


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