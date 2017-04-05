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University of Akron selects John Groce to lead men’s basketball program

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: April 5, 2017 - 03:14 PM | Updated: April 5, 2017 - 05:35 PM

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