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Computer glitch blamed for 3,800 erroneous letters going to Akron water customers

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writer

Published: May 17, 2017 - 03:19 PM | Updated: May 18, 2017 - 09:02 AM

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