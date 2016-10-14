FirstMerit branches being sold to First Commonwealth

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QlJBTkNIRVMgQUZGRUNURUQgPC9wPjxwPiAgICBIZXJlIGFyZSB0aGUgZGl2ZXN0ZWQgRmly
c3RNZXJpdCBicmFuY2hlcyB0aGF0IHdpbGwgYmVjb21lIHBhcnQgb2YgRmlyc3QgQ29tbW9ud2Vh
bHRoIG9uIERlYy4gMjogPC9wPjxwPiAgICAqIDE0MCBMaW5jb2xuIFdheSBXZXN0LCBNYXNzaWxs
b24gPC9wPjxwPiAgICAqIDI3MDQgTGluY29sbiBXYXkgRWFzdCwgUGVycnkgVHdwLiA8L3A+PHA+
ICAgICogNTU5NCBXYWxlcyBBdmUuIE5XLCBKYWNrc29uIFR3cC4gPC9wPjxwPiAgICAqIDEwMCBD
ZW50cmFsIFBsYXphIFNvdXRoLCBDYW50b24gPC9wPjxwPiAgICAqIDExMTAgMzB0aCBTdC4gTlcs
IENhbnRvbiA8L3A+PHA+ICAgICogMjkxNyBXaGlwcGxlIEF2ZS4gTlcsIFBsYWluIFR3cC4gPC9w
PjxwPiAgICAqIDMxMDAgQXRsYW50aWMgQm91bGV2YXJkIE5FLCBDYW50b24gPC9wPjxwPiAgICAq
IDMwOCBFLiBHb3JnYXMgU3QuLCBMb3Vpc3ZpbGxlIDwvcD48cD4gICAgKiA2MjUyIE1pZGRsZWJy
YW5jaCBBdmUuIE5FLCBQbGFpbiBUd3AuIDwvcD48cD4gICAgKiA0NTU1IEJlbGRlbiBWaWxsYWdl
IFN0LiBOVywgSmFja3NvbiBUd3AuIDwvcD48cD4gICAgKiAyMTUwIExvY3VzdCBTdC4gU291dGgs
IENhbmFsIEZ1bHRvbiA8L3A+PHA+ICAgICogNDIwMCBQYXJrIEF2ZS4sIEFzaHRhYnVsYSA8L3A+
PHA+ICAgICogMjIgVy4gSmVmZmVyc29uIFN0LiwgSmVmZmVyc29uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.