All CATEGORIES
☰ Menu

Bob Dyer: A cross-country love affair

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: June 26, 2017 - 07:35 PM | Updated: June 27, 2017 - 02:09 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dick and Linda Hackathorn have celebrated each of their 50 wedding anniversaries in a different state. (courtesy of Hackathorn family)


MORE IN NEWS

green30cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Green neighbors oppose plans for new restaurants, specialty grocery store

GREEN: Some residents are mad about plans to build restaurants and a specialty grocery store near their homes on land originally designated for offices and medical facilities.

cameras30cut_01
Body-worn police cameras to hit Akron streets in July
scicamp30_01
Body parts, fire found in Akron elementary school — Mad Science Forensics Academy Camp extends school year, offers fun
fourth30web
Fourth of July fireworks to light up the night sky over Northeast Ohio; find the show that works for you
victims29cut
One month, one block, two Akron homicides and three others shot, police say
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next