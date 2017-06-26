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Bob Dyer: A cross-country love affair

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: June 26, 2017 - 07:35 PM | Updated: June 27, 2017 - 02:09 PM
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Dick and Linda Hackathorn have celebrated each of their 50 wedding anniversaries in a different state. (courtesy of Hackathorn family)


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