All CATEGORIES
☰ Menu

Bob Dyer: A cross-country love affair

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: June 26, 2017 - 07:35 PM | Updated: June 27, 2017 - 02:09 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dick and Linda Hackathorn have celebrated each of their 50 wedding anniversaries in a different state. (courtesy of Hackathorn family)


MORE IN NEWS

Food manufacturing carves out larger slice of Northeast Ohio’s economy - 7:47 PM

Well here’s some economic news to bite into.

jedi_04
Padawans learn Jedi skills in Weathervane Playhouse Star Wars training camp
airport28_web
Kent State University Airport named Ohio Airport of the Year
summa27_04
Akron-area officials offer support to Summa as health system faces multi-million dollar losses, job cuts
dyer27_02
Bob Dyer: A cross-country love affair
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next