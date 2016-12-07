All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Bob Dyer: A ray of light into his lonely night

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: December 7, 2016 - 10:45 AM | Updated: December 8, 2016 - 11:40 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

John Rose at his home on Wednesday in Mogadore. Rose was helped by two teenage girls at the grocery store the day before Thanksgiving. The girls showed up at his door the next day with a feast. Rose still doesn't know their names. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

ON THE WEB

MORE IN NEWS

census08cut_03 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Summit County going gray as population ages, census figures confirm

The Akron region is going gray fast.

dyer08_01
Bob Dyer: A ray of light into his lonely night
pearl08cut_06
Two local Pearl Harbor survivors among dwindling number left to tell the tale
Mandel to run for U.S. Senate, again
trump08cut_1
Trump chooses hard-liners but talks softer on immigration
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next