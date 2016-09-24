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Bob Dyer: Akron’s ‘Flying Bank Robber’ passes into history

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: September 24, 2016 - 07:00 PM | Updated: September 27, 2016 - 08:45 AM
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The police booking photo of the "Flying Bank Robber" Frank L. Sprenz in 1996.

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