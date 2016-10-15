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Bob Dyer: Akron ‘war hero’ really wasn’t

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: October 15, 2016 - 08:42 PM
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In this 2010 file photo, Sonny Cool of Akron, one of the members of the Korean War Veterans Association Akron Regional Chapter 138, speaks in Steve Zimmer's Honors U.S. History class at Copley High School. cool shows the class a map of North and South Korea during the Korean War. (Akron Beacon Journal file photo)


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