All CATEGORIES
☰ Menu

Bob Dyer: Akron ‘war hero’ really wasn’t

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: October 15, 2016 - 08:42 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this 2010 file photo, Sonny Cool of Akron, one of the members of the Korean War Veterans Association Akron Regional Chapter 138, speaks in Steve Zimmer's Honors U.S. History class at Copley High School. cool shows the class a map of North and South Korea during the Korean War. (Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

plane19cut_04 Leah Klafczynski - Leah Klafczynski
Flight crew’s many mistakes largely caused fatal Akron crash, federal board says - 7:25 PM

Federal investigators determined numerous mistakes by the two-person flight crew primarily caused the Nov. 10 small jet crash that killed them and their seven passengers as they attempted to land at Akron Fulton International Airport in bad weather.

pony18_01
Pucker up! Principal kisses pink pony as reward for students’ fundraising efforts
wilson09cut_04
University of Akron looks to hire Matthew Wilson as permanent president
Bob Dyer: Should we turn Akron over to zombies?
Family and friends mourn death of lovable 9-year-old Carmella Karpovitch
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next