All CATEGORIES
☰ Menu

Bob Dyer: Akron ‘war hero’ really wasn’t

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: October 15, 2016 - 08:42 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this 2010 file photo, Sonny Cool of Akron, one of the members of the Korean War Veterans Association Akron Regional Chapter 138, speaks in Steve Zimmer's Honors U.S. History class at Copley High School. cool shows the class a map of North and South Korea during the Korean War. (Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

pony18_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Pucker up! Principal kisses pink pony as reward for students’ fundraising efforts - 8:31 AM

Giggles and looks of astonishment filled the gym at Seiberling Community Learning Center as students and staff watched their principal kiss a pink pony on Monday during their weekly kickoff assembly.

ntsb18cut_01
Cause of fatal Akron jet crash to be revealed in live-streamed meeting Tuesday morning
wilson09cut_04
University of Akron looks to hire Matthew Wilson as permanent president
Bob Dyer: Should we turn Akron over to zombies?
starkstate18cut
Ohio approves Stark State College’s Akron campus, groundbreaking scheduled for end of month
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next