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Bob Dyer: B.F. Goodrich smokestack bricks will likely be sold

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: April 26, 2017 - 06:47 PM | Updated: April 27, 2017 - 04:13 PM
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The BF Goodrich smokestacks at Canal Place in Akron. (Ed Suba Jr./Akron Beacon Journal)


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