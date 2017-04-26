Bob Dyer: B.F. Goodrich smokestack bricks will likely be sold

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBsaXR0bGUgb2YgdGhpcywgYSBsb3Qgb2YgdGhhdCAmIzgyMzA7PC9wPjxwPkJyaWNrIHVw
ZGF0ZTwvcD48cD5BbHRob3VnaCB0aGUgcGFydGlhbCB0ZWFyZG93biBvZiBvbmUgb2YgdGhlIHR3
byBodWdlIEIuRi4gR29vZHJpY2ggc21va2VzdGFja3MgYmVnYW4gbW9yZSB0aGFuIGEgbW9udGgg
YWdvLCB0aGUgY2l0eSBvZiBBa3JvbiBzdGlsbCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGtub3cgZXhhY3RseSB3
aGF0IHdpbGwgYmUgZG9uZSB3aXRoIHRoZSBiZXN0IG9mIHRoZSBvbGQgYnJpY2tzLiBCdXQgaXQg
c2VlbXMgbGlrZWx5IHRoZSBwdWJsaWMgd2lsbCBiZSBhYmxlIHRvIGJ1eSBhIGxpbWl0ZWQgbnVt
YmVyIGZvciBzb3V2ZW5pcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBoYXZlIG5vdCB5ZXQgZmluYWxpemVk
IG91ciBwbGFucywmIzgyMjE7IHNheXMgQ2l0eSBIYWxsIHNwb2tlc3dvbWFuIEVsbGVuIExhbmRl
ciBOaXNjaHQsICYjODIyMDtidXQgd2UgYXJlIGV4cGxvcmluZyBvcHRpb25zIGZvciBzZWxsaW5n
IHRoZW0gJiM4MjEyOyBlaXRoZXIgZW5ncmF2ZWQgb3Igd2l0aCBhIHBsYXF1ZS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlNvIGZhciB0aGUgY2l0eSBoYXMgbWFuYWdlZCB0byBzYWx2YWdlIGFib3V0IDEwMCBkZWNl
bnQtbG9va2luZyBicmlja3MuPC9wPjxwPkVsdXNpdmUgbGl0ZXJhY3k8L3A+PHA+T24gYSBiaWcg
c2lnbiBpbiBmcm9udCBvZiBTdW1taXQgQWNhZGVteSBQbGF6YSwgaG9tZSBvZiB0aGUgY2hhcnRl
ciBBa3JvbiBFbGVtZW50YXJ5IFNjaG9vbCwgd2FzIGFuIGFkIGZvciAmIzgyMjA7RmFtaWx5IExp
dGVyY3kgTmlnaHQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5ZZXAsIGwtaS10LWUtci1jLXkuPC9wPjxwPk5vIGly
b255IHRoZXJlLCBlaD88L3A+PHA+Tm9kIHRvIG51cnNlczwvcD48cD48c3Ryb25nPkJvYjo8L3N0
cm9uZz4gSSByZWNlbnRseSBzcGVudCBhIHdlZWsgaW4gW1N1bW1hXSBBa3JvbiBDaXR5IEhvc3Bp
dGFsIG9uIHRoZSBmaWZ0aCBmbG9vci4gT3ZlciB0aGF0IHRpbWUsIEkgaGFkIDEwIG9yIDEyIFJO
cyB3aG8gd2VyZSB3b25kZXJmdWwuIFRoZWlyIHNraWxsLCBjb21wYXNzaW9uIGFuZCBraW5kbmVz
cyBhcmUgZXhjZXB0aW9uYWwuPC9wPjxwPlRoZSBkYXkgYWZ0ZXIgSSBnb3Qgb3V0LCBJIHdhcyBh
c2tlZCBieSBhIGZyaWVuZCB3aG8gZGlkIG5vdCBrbm93IEkgaGFkIGJlZW4gaW4gdGhlIGhvc3Bp
dGFsIHdoYXQgSSBoYWQgZG9uZSB0aGUgcHJldmlvdXMgbmlnaHQuIEkgZGVjaWRlZCB0byBwbGF5
IGxpa2UgcG9saXRpY2lhbnMgYW5kIG5hdGlvbmFsIHJlcG9ydGVycyBhbmQgc3BpbiB0aGUgc3Rv
cnkgdGhpcyB3YXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHNwZW50IGxhc3QgbmlnaHQgd2l0aCBhIGJlYXV0
aWZ1bCAyNS15ZWFyLW9sZCBibG9uZGUgd2hvIHdva2UgbWUgc2V2ZXJhbCB0aW1lcyB0byB0YWtl
IGNhcmUgb2YgYWxsIG15IG5lZWRzIGFuZCBicm91Z2h0IG1lIGNvZmZlZSBpbiBiZWQgdGhlIG5l
eHQgbW9ybmluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkl0IHRha2VzIGEgc3BlY2lhbCBwZXJzb24gdG8gYmUg
YSBudXJzZS4gVGhleSBkZXNlcnZlIG91ciBhZG1pcmF0aW9uLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkphbWVz
IFNtaXRoPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QnJvYWR2aWV3IEhlaWdodHM8L3N0cm9uZz48
L3A+PHA+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SmFtZXM6PC9zdHJvbmc+IEkgYXBwcmVjaWF0ZSB0aGVtLCB0
b28gJiM4MjEyOyBteSB5b3VuZ2VyIGRhdWdodGVyIGlzIGEgbnVyc2UgJiM4MjEyOyBidXQgdGhl
IG9ubHkgcmVhc29uIHlvdSBtYWRlIGl0IGludG8gdGhlIGNvbHVtbiB3YXMgdGhlIHF1aXAgYWJv
dXQgeW91ciBuaWdodC4gTmljZWx5IHBsYXllZC48L3A+PHA+QnVnZ2VkIHdhdGVyPC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+Qm9iOjwvc3Ryb25nPiA8ZW0+QW4gYW1hemluZyBzdGF0aXN0aWM6PC9lbT48L3A+PHA+
PGVtPkFjY29yZGluZyB0byAmIzgyMjA7dGhvc2Ugd2hvIGtub3csJiM4MjIxOyBmZWRlcmFsbHkg
bGVnYWwgdG9pbGV0cyB1c2UgMS42IGdhbGxvbnMgb2Ygd2F0ZXIgcGVyIGZsdXNoLiBPbGRlciB0
b2lsZXRzICYjODIxMjsgdGhvc2UgdGhhdCBkbyBub3QgcmVxdWlyZSBhbiBhY2NvbXBhbnlpbmcg
cGx1bmdlciAmIzgyMTI7IG1heSB1c2UgdXAgdG8gNyBnYWxsb25zLjwvZW0+PC9wPjxwPjxlbT5O
dW1iZXIgb2YgSHVkc29uIGhvdXNlaG9sZHMsIGFjY29yZGluZyB0byBXaWtpcGVkaWE6IDcsNjQw
LjwvZW0+PC9wPjxwPjxlbT5OdW1iZXIgb2YgcGVza3kgc3RpbmtidWdzIGluIEh1ZHNvbjogZ2F6
aWxsaW9ucy48L2VtPjwvcD48cD48ZW0+TnVtYmVyIG9mIHN0aW5rYnVncyBmbHVzaGVkIGRvd24g
dGhlIHRvaWxldCBwZXIgZGF5IHBlciBob3VzZWhvbGQ6IDIuNS48L2VtPjwvcD48cD48ZW0+R2Fs
bG9ucyBvZiB3YXRlciB1c2VkIHNlbmRpbmcgdGhlc2UgZmVsbG93cyB0byBhbiBvZG9ybGVzcywg
d2F0ZXJ5IGdyYXZlIHBlciBkYXk6IDMwLDU2MC48L2VtPjwvcD48cD48ZW0+UGVyIHllYXI6IDEx
LDE1NCw0MDA8L2VtPjwvcD48cD48ZW0+QW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyBwcm9iYWJseSBhIGxvd2Jh
bGwgZmlndXJlLiBMb3RzIG9mIGFudGlxdWUgZml4dHVyZXMgaW4gSHVkc29uLjwvZW0+PC9wPjxw
PjxzdHJvbmc+Sm9obiBCb3Z5ZXI8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5IdWRzb248L3N0cm9u
Zz48L3A+PHA+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Sm9objo8L3N0cm9uZz4gTm8gZG91YnQuIEluIEh1ZHNv
biwgbmV3IHRvaWxldHMgaGF2ZSB0byBiZSBhcHByb3ZlZCBieSB0aGUgYXJjaGl0ZWN0dXJhbCBy
ZXZpZXcgYm9hcmQuPC9wPjxwPkJ1bGwsIGluZGVlZDwvcD48cD5BZGFtICYjODIyMDtUaGUgQnVs
bCYjODIyMTsgYW5kIER1c3RpbiBGb3ggd2VyZSB0YWxraW5nIGxhc3Qgd2VlayBvbiBXS1JLICg5
Mi4zLUZNKSBhYm91dCB0aGUgaGFtc3RyaW5nIGluanVyeSBzdWZmZXJlZCBieSB0aGUgQ2F2cyYj
ODIxNzsgSi5SLiBTbWl0aCwgYW5kIGhvdyB0aGUgdGVhbSBzaG91bGQgbWFrZSBzdXJlIFNtaXRo
IGRpZG4mIzgyMTc7dCBjb21lIGJhY2sgdG9vIGZhc3QgYW5kIG1ha2UgdGhlIGluanVyeSB3b3Jz
ZS48L3A+PHA+U2FpZCBUaGUgQnVsbDogJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgdGhlIENhdnMga25vdyB0aGUg
c2FtZSB0aGluZ3Mgd2UgZG8uJiM4MjIxOzwvcD48cD5ZYSB0aGluaz88L3A+PHA+Q1NJOiBIdWRz
b248L3A+PHA+SHVkc29uIHJlc2lkZW50IENoZXJ5bCBHZXJicmFjaHQgZm91bmQgdGhpcyBhbXVz
aW5nIGxpdHRsZSBpdGVtIGluIGhlciBzZWNvbmQtZmF2b3JpdGUgbmV3c3BhcGVyLCB0aGUgSHVk
c29uIEh1Yi48L3A+PHA+SXQgd2FzIGxpc3RlZCB1bmRlciAmIzgyMjA7VHJlc3Bhc3NpbmcuJiM4
MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7UG9saWNlIHdlcmUgY2FsbGVkIHRvIERhcnJvdyBSb2FkIHNob3J0
bHkgYmVmb3JlIDY6MzAgcC5tLiBmb3IgYSByZXBvcnRlZCBncmVlbiB2YW4gcGFya2VkIGJlaGlu
ZCBhIHZpc2lvbiBjZW50ZXIuIFRoZSBjYWxsZXIgdG9sZCBwb2xpY2UgdGhhdCBubyBvbmUgc2hv
dWxkIGJlIHRoZXJlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiBwb2xpY2UgYXJyaXZlZCwgYSBuZWlnaGJv
ciBjYW1lIG91dCBhbmQgdG9sZCBwb2xpY2UgdGhlIHZhbiB3YXMgcGFya2VkIHRoZXJlIHRvIGhp
ZGUgaXQgZHVlIHRvIGEgc3VycHJpc2UgcGFydHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSB3YXMgbm8g
d29yZCBpZiB0aGUgcGVyc29uIHdhcyBzdXJwcmlzZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Cb2IgRHllciBj
YW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1ODAgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJkeWVyQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5iZHllckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEhlIGFs
c28gaXMgb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYm9i
LmR5ZXIuMzEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2JvYi5keWVyLjMxPC9h
PjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.