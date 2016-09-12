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Bob Dyer: Battered Mt. Zion trying to rally

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: September 12, 2016 - 07:39 PM | Updated: September 16, 2016 - 01:10 PM
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The Rev. Robert Golson is the new pastor at Mt. Zion Baptist Church Thursday, Sept. 8, 2016 in Akron, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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