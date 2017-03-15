Bob Dyer: Beacon’s news is set through June

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwgZWRpdG9ycyBzcGVuZCBjb3VudGxlc3MgaG91cnMgaW4gcGxhbm5p
bmcgbWVldGluZ3MuIEJ1dCBubyBtb3JlLjwvcD48cD5BIHdvbWFuIGZyb20gR2VvcmdpYSB3cm90
ZSBhIGxldHRlciB0byBFZGl0b3IgQnJ1Y2UgV2luZ2VzIHNwZWNpZnlpbmcgZXhhY3RseSB3aGF0
IHdpbGwgYXBwZWFyIGluIGZ1dHVyZSBpc3N1ZXMgJiM4MjEyOyBhbmQgd2hlbi48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1lvdXIgbmV3c3BhcGVyIGhhcyBiZWVuIGNob3NlbiBhcyBvbmUgb2YgdGhlIGxhcmdlc3Qg
MjU0IG5ld3NwYXBlcnMgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZSB0byByZWNlaXZlIHRoZXNlIDEzIFBy
b3BoZXRpYyBNZXNzYWdlcyBmcm9tIEZhdGhlciBHb2QgYW5kIGZyb20gSmVzdXMgQ2hyaXN0IGZv
ciB0aGUgd2Vla2x5IHN5bmRpY2F0ZWQgbmV3c3BhcGVyIGNvbHVtbiBjYWxsZWQgJiM4MjE2O0hv
dCBPZmYgdGhlIFRocm9uZS4mIzgyMTc7PC9wPjxwPiYjODIyMDtBbGwgdGhlIGV2ZW4tbnVtYmVy
ZWQgbWVzc2FnZXMgYXJlIGZyb20gRmF0aGVyIEdvZCBhbmQgYWxsIHRoZSBvZGQtbnVtYmVyIG1l
c3NhZ2VzIGFyZSBmcm9tIEplc3VzIENocmlzdC4gVGhleSBhcmUgdG8gYmUgcHVibGlzaGVkIHdl
ZWtseSBmb3IgdGhlIDEzIHdlZWtzIGJlZ2lubmluZyB3aXRoIHRoZSBmaXJzdCB3ZWVrIG9mIEFw
cmlsIGFuZCBjb250aW51aW5nIHRocm91Z2ggdGhlIGVuZCBvZiBKdW5lIDIwMTcuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5ObyBwcm9ibGVtLiBFYWNoIG9mIHRoZSBtZXNzYWdlcyBpcyBhYm91dCAxLDUwMCB3b3Jk
cywgdHdpY2UgdGhlIGxlbmd0aCBvZiBhIHR5cGljYWwgQm9iIER5ZXIgY29sdW1uLiBPZiBjb3Vy
c2UsIGhhcmRseSBhbnkgb2YgbXkgY29sdW1ucyBjb21lIGRpcmVjdGx5IGZyb20gR29kIG9yIEpl
c3VzLiBPciBldmVuIHRoZSBEYWxhaSBMYW1hLCBmb3IgdGhhdCBtYXR0ZXIuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtGYXRoZXIgR29kIGFuZCBKZXN1cyBDaHJpc3Qgc3Bva2UgdGhlc2UgbWVzc2FnZXMgZm9yIHRo
ZSByZWFkZXJzIG9mIHRoZSBuZXdzcGFwZXJzLCBhbmQgdGhlc2UgbWVzc2FnZXMgd2lsbCBub3Qg
cmV0dXJuIHVudG8gVGhlbSB2b2lkLCBidXQgd2lsbCBhY2NvbXBsaXNoIHRoYXQgZm9yIHdoaWNo
IHRoZXkgYXJlIG1lYW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmljZSB0byBoZWFyIEdvZCBhbmQgSkMgc3Rp
bGwgcmVhZCBuZXdzcGFwZXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7UGxlYXNlIGRvIG5vdCBvbWl0IGEgd29y
ZCwgYWRkIGEgd29yZCBvciBjaGFuZ2UgYSB3b3JkIGluIHRoZXNlIG1lc3NhZ2VzLiBQbGVhc2Ug
cHJpbnQgdGhlbSBFWEFDVExZIGFzIGdpdmVuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T0ssIG5vdyBzaGUmIzgy
MTc7cyBzb3VuZGluZyBsaWtlIGEgY29sdW1uaXN0LjwvcD48cD5JZiB5b3Ugd2VyZSB0aGlua2lu
ZywgYXMgSSB3YXMsIHRoYXQgdGhlIHdvbWFuIGhhcyBpbmNyZWRpYmxlIGdhbGwgdG8gZGVtYW5k
IGh1bmRyZWRzIG9mIGNvbHVtbiBpbmNoZXMgb2YgZnJlZSBzcGFjZSwgd2FpdCAmIzgyMTI7IGl0
IGdldHMgYmV0dGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgaXMgR29kIFdobyBnaXZlcyB5b3UgdGhlIHBv
d2VyIHRvIGdldCB3ZWFsdGggKERldXRlcm9ub215IDg6MTgpLiBUaGVyZSBpcyBhICQzNSBmZWUg
Zm9yIHRoZXNlIDEzIG1lc3NhZ2VzLCB3aGljaCBpcyBsZXNzIHRoYW4gJDMgcGVyIG1lc3NhZ2Uu
IElmIHlvdSB3aWxsIHByaW50IHRoZXNlIG1lc3NhZ2VzLCBvdXIgR29kIHdpbGwgaGVscCB5b3Vy
IG5ld3NwYXBlciB0byBwcm9zcGVyIG1vcmUgdGhhbiBpdCBldmVyIGhhcyBiZWZvcmUuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5XZWxsLCBpZiBzaGUgY2FuIGdldCB1cyBhYm92ZSB0aGUgMjcgcGVyY2VudCBwcm9m
aXQgbWFyZ2luIHdlIGhhZCBpbiB0aGUgbGF0ZSAmIzgyMTc7OTBzLCBJJiM4MjE3O20gYWxsIGVh
cnMuPC9wPjxwPkJsaW5rLCBibGluazwvcD48cD5Zb3UmIzgyMTc7dmUgcHJvYmFibHkgaGVhcmQg
ZW5vdWdoIGFib3V0IGRheWxpZ2h0IHNhdmluZyB0aW1lIGF0IHRoaXMgcG9pbnQsIGdpdmVuIG15
IHR3byBwcmV2aW91cyBjb2x1bW5zIG9uIHRoZSB0b3BpYy4gQnV0IEkganVzdCBjYW4mIzgyMTc7
dCBsZXQgdGhpcyBlbWFpbCBnbyB0byB3YXN0ZS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Cb2I6PC9zdHJvbmc+
IDxlbT5JZiBJIG1heSBvZmZlciBhbm90aGVyIHJlYXNvbiB3aHkgSSBkb24mIzgyMTc7dCBsaWtl
IERTVD88L2VtPjwvcD48cD48ZW0+QmFjayBpbiB0aGUgZGF5cyBvZiBWQ1JzLCBJIGFsd2F5cyBo
YWQgdG8gc2V0IGl0IHRvIGJsaW5rIDE6MDAgaW4gdGhlIHNwcmluZyBpbnN0ZWFkIG9mIDEyOjAw
LjwvZW0+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Um9uIEh1amlrPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R3Jl
ZW48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+VHJ1bXBpbmcgdGltZTwvcD48cD5XZWxsLCBPSywgSSBjYW4mIzgy
MTc7dCByZXNpc3QgdGhpcyBvbmUsIGVpdGhlci48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Cb2I6PC9zdHJvbmc+
IDxlbT5XaGVuIEkgd2FzIGluIHRoZSBOYXZ5LCBiYWNrIGluIHRoZSBlYXJseSAmIzgyMTc7NzBz
LCBzYWlsaW5nIGFyb3VuZCB0aGUgTWVkaXRlcnJhbmVhbiBTZWEsIHdlIHdlcmUgYWx3YXlzIGNy
b3NzaW5nIHRpbWUgbGluZXMuPC9lbT48L3A+PHA+PGVtPklmIHdlIHdlcmUgY3Jvc3NpbmcgYSBs
aW5lIGFuZCBsb3NpbmcgdGhlIGhvdXIsIGl0IGFsd2F5cyBoYXBwZW5lZCBhdCAyIGEubS4gQnV0
IGlmIHdlIHdlcmUgZ29pbmcgdG8gZ2FpbiB0aGUgaG91ciwgdGhleSBhbHdheXMgYWRkZWQgdGhh
dCBob3VyIHRvIHRoZSB3b3JrZGF5IGF0IDE2OjAwICg0IHAubS4pLjwvZW0+PC9wPjxwPjxlbT5H
b29kIGZvciB0aG9zZSBzYWlsb3JzIG9uIHRoZSBNaWRuaWdodCBXYXRjaCwgYmFkIGZvciBldmVy
eW9uZSBbZWxzZV0uIFtJdCBoYXBwZW5lZF0gc29tZXRpbWVzIGV2ZXJ5IGNvdXBsZSBkYXlzLCBh
bmQgSSBkaWQgdGhpcyBmb3IgYWxtb3N0IHRocmVlIHllYXJzISAuLi48L2VtPjwvcD48cD48ZW0+
VGhpcyB3aG9sZSBzaWxsaW5lc3Mgd2l0aCB0aW1lIHpvbmVzIHdhcyBzdGFydGVkIGJ5IHRoZSBC
cml0aXNoLiBHcmVlbndpY2ggTWVhbiBUaW1lICh0aW1lIHplcm8pIHJ1bnMgdGhyb3VnaCBHcmVh
dCBCcml0YWluLiBTaW5jZSB3ZSBhcmUgdGhlIHRvcCBvZiB0aGUgaGVhcCAoc3VwcG9zZWRseSks
IEkgdGhpbmsgUHJlc2lkZW50IFRydW1wIHNob3VsZCBzaWduIGFuIGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlciBt
b3ZpbmcgdGhlIEdNVCB0byBXYXNoaW5ndG9uLCBELkMuLCBtYWtpbmcgaXQgdGhlIGNlbnRlciBv
ZiB0aGUgZW1waXJlLjwvZW0+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UGF1bCBTY2h3ZWlnZXJ0PC9zdHJvbmc+
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QWtyb248L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Qm9iIER5ZXIgY2FuIGJlIHJlYWNo
ZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTgwIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpiZHllckB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbSI+YmR5ZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBIZSBhbHNvIGlzIG9uIEZh
Y2Vib29rIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2JvYi5keWVyLjMxIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ib2IuZHllci4zMTwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.