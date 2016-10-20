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Bob Dyer: Beaming back to 1997 as Indians return to World Series

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: October 20, 2016 - 09:05 PM
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Players line up on the field during the national anthem before Game 1 of the National League Division Series between the Chicago Cubs and the San Francisco Giants, at Wrigley Field in Chicago. (AP Photo/Kiichiro Sato)

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