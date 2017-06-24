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Bob Dyer: Beware the ides of Peninsula — and the $250 fine

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: June 24, 2017 - 06:44 PM | Updated: June 26, 2017 - 12:22 PM
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Peninsula Mayor Douglas Mayer on Thursday in Peninsula. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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