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Bob Dyer: Beware the ides of Peninsula — and the $250 fine

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: June 24, 2017 - 06:44 PM | Updated: June 24, 2017 - 11:48 PM
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Peninsula Mayor Douglas Mayer on Thursday in Peninsula. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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