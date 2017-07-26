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Bob Dyer: “Big Al” merges his Navy past with present

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: July 26, 2017 - 07:05 PM | Updated: July 27, 2017 - 03:48 PM
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Alvin Dyer, 93, looks at out the window aboard the cruise boat Victory Rover. The World War II Navy veteran won a trip to the Norfolk Naval Base from the charity group Wish of a Lifetime. (Photo courtesy Jared Beasley)


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