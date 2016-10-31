Bob Dyer: Buck ain’t great, but he’s no hater

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q291bnRsZXNzIEluZGlhbnMgZmFucyBpbnNpc3QgdGhhdCBGb3ggcGxheS1ieS1wbGF5IGFu
bm91bmNlciBKb2UgQnVjayBoYXRlcyBvdXIgdGVhbSBhbmQgZGVzcGVyYXRlbHkgd2FudHMgdGhl
IEN1YnMgdG8gd2luLCBhbmQgdGhhdCBoaXMgcm9vdGluZyBpbnRlcmVzdCBpcyBjb21pbmcgdGhy
b3VnaCBsb3VkIGFuZCBjbGVhci48L3A+PHA+V2VsbCwgQnVjayBhbmQgaGlzIG5ldHdvcmsgcHJv
YmFibHkgPGVtPmFyZTwvZW0+IGhvcGluZyB0aGUgQ3VicyBnZXQgdG8gR2FtZSA3LCBiZWNhdXNl
IENoaWNhZ28gaXMgdGhlIHRoaXJkLWxhcmdlc3QgVFYgbWFya2V0IGluIHRoZSBjb3VudHJ5LCBh
bmQgbW9yZSBnYW1lcyBtZWFucyBtb3JlIGFkIHJldmVudWUuPC9wPjxwPkFuZCwgdHJ1dGggYmUg
dG9sZCwgdGhlIEN1YnMgaGF2ZSBhIGJldHRlciBzdG9yeSBsaW5lOiAxMDggeWVhcnMgd2l0aG91
dCB3aW5uaW5nIGEgV29ybGQgU2VyaWVzLCBjb21wYXJlZCB0byBhIG1lcmUgNjggZm9yIHVzLjwv
cD48cD5CdXQgaWYgRm94IGlzIHJvb3RpbmcgZm9yIENoaWNhZ28sIHlvdSB3b3VsZG4mIzgyMTc7
dCBrbm93IGl0IGJ5IHdhdGNoaW5nIEdhbWUgNS48L3A+PHA+SSBEVlImIzgyMTc7ZCBTdW5kYXkm
IzgyMTc7cyBnYW1lIGFuZCByZXBsYXllZCBpdCBNb25kYXksIGxlZ2FsIHBhZCBpbiBoYW5kLCBs
aXN0ZW5pbmcgaW50ZW50bHkgdG8gZXZlcnl0aGluZyB0aGF0IHdhcyBzYWlkLjwvcD48cD5LZWVw
IGluIG1pbmQgdGhhdCBZb3VyIEZhdm9yaXRlIENvbHVtbmlzdCBoYXMgYmVlbiByb290aW5nIGZv
ciB0aGUgSW5kaWFucyBzaW5jZSBoZSB3YXMgb2xkIGVub3VnaCB0byByb290IGZvciBhbnl0aGlu
Zy4gQnV0IEkmIzgyMTc7bSBoZXJlIHRvIHRlbGwgeW91IHRoYXQgaWYgeW91IGxpc3RlbiB0byB0
aGF0IGJyb2FkY2FzdCBvYmplY3RpdmVseSwgQnVjayB3ZW50IHJpZ2h0IGRvd24gdGhlIG1pZGRs
ZS48L3A+PHA+SGUgd2FzIGV4dHJlbWVseSBmbGF0dGVyaW5nIHRvIHBsZW50eSBvZiBJbmRpYW5z
LCBpbmNsdWRpbmcgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYTogJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgaGUmIzgy
MTc7cyBzdGFyaW5nIGF0IHRoZSBoYWxsIG9mIGZhbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BdCB0aW1lcywg
Q3ViIGZhbnMgY291bGQgaGF2ZSBhY2N1c2VkIEJ1Y2sgb2YgcHVsbGluZyBmb3IgdGhlIFRyaWJl
LiBJbiB0aGUgZm91cnRoIGlubmluZyB3aXRoIHR3byBydW5uZXJzIG9uIGFuZCBubyBvdXRzLCBo
ZSBzYWlkLCAmIzgyMjA7QmF1ZXIgbmVlZHMgYSBzdHJpa2VvdXQhJiM4MjIxOyBIZSBjb3VsZCBo
YXZlIHNhaWQgc29tZXRoaW5nIGxpa2UsICYjODIyMDtUaGUgQ3VicyBjb3VsZCByZWFsbHkgdXNl
IGEgaGl0IGhlcmUgdG8gYm9vc3QgdGhlaXIgbGVhZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZveCBhbmFseXN0
IEpvaG4gU21vbHR6IGFzIG11Y2ggYXMgYWNjdXNlZCBDaGljYWdvIHBsYXllcnMgb2YgY2hva2lu
ZzogJiM4MjIwO1NvbWUgb2YgdGhlc2UgeW91bmcgZ3VucyBmb3IgdGhlIENoaWNhZ28gQ3VicyBo
YXZlIGJlZW4gYSBiaXQgb3ZlcndoZWxtZWQsJiM4MjIxOyBzYXlpbmcgdGhleSBuZWVkIHRvIGNh
bG0gZG93bi48L3A+PHA+WWVzLCBCdWNrIHNlZW1lZCB0byBibG93IG9mZiB0aGUgVHJpYmUgd2hl
biByZWxpZXZlciBCcmlhbiBTaGF3IGNhbWUgaW50byB0aGUgZ2FtZSBpbiB0aGUgc2l4dGggaW5u
aW5nLiBIZSBibGFiYmVkIGF3YXkgYWJvdXQgdGhlIHVwY29taW5nIGhpdHRlcnMgZm9yIDIzIHNl
Y29uZHMgJiM4MjEyOyBldmVuIHRob3VnaCB0aGUgYmF0dGluZyBvcmRlciBoYWRuJiM4MjE3O3Qg
Y2hhbmdlZCAmIzgyMTI7IGFuZCBkaWRuJiM4MjE3O3QgZXZlbiBtZW50aW9uIHRoZSBwaXRjaGlu
ZyBjaGFuZ2UgdW50aWwgYWZ0ZXIgdGhlIGZpcnN0IHBpdGNoIGhhZCBjcm9zc2VkIHRoZSBwbGF0
ZS48L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIGp1c3Qgc2xvcHB5LjwvcD48cD5CdXQgaGUgd2FzIHNsb3Bw
eSBpbiB0aGUgb3RoZXIgZGlyZWN0aW9uIGFzIHdlbGwuIFdoZW4gdGhlIEN1YnMmIzgyMTc7IEFy
b2xkaXMgQ2hhcG1hbiBjYW1lIHRvIGJhdCBpbiB0aGUgZWlnaHRoICYjODIxMjsgYSByZWFsIHJh
cml0eSBmb3IgYSBjbG9zZXIgd2hvIGdlbmVyYWxseSBkb2VzbiYjODIxNzt0IHBpdGNoIG11Y2gg
bG9uZ2VyIHRoYW4gYW4gaW5uaW5nIG9yIHNvICYjODIxMjsgdGhlICQ1IG1pbGxpb24tYS15ZWFy
IGFubm91bmNlciBwcm9jbGFpbWVkLCAmIzgyMjA7SGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGJhdCBmb3IgdGhl
IEN1YnMgdGhpcyBzZWFzb24gZHVyaW5nIHRoZSByZWd1bGFyIHllYXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5P
bmUgcGl0Y2ggbGF0ZXIsIGhlIGNvcnJlY3RlZCBoaW1zZWxmOiAmIzgyMjA7Ty1mb3ItMSBlYXJs
aWVyIGluIHRoZSBzZWFzb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgd2hvbGUgd29ybGQgaXMgd2F0Y2hp
bmcgYW5kIHlvdSBjYW4mIzgyMTc7dCBmaWd1cmUgb3V0IGhvdyBtYW55IHRpbWVzIENoaWNhZ28m
IzgyMTc7cyBzdGFyIHBpdGNoZXIgaGFzIGJhdHRlZCwgZXZlbiB0aG91Z2ggaGUgd2FzIGluIHRo
ZSBvbi1kZWNrIGNpcmNsZSBmb3IgYW4gZXRlcm5pdHkgYW5kIHlvdSBjb3VsZCBlYXNpbHkgaGF2
ZSBsb29rZWQgaXQgdXA/PC9wPjxwPkkmIzgyMTc7bSBleGFnZ2VyYXRpbmcgdGhlIHNpemUgb2Yg
dGhlIGF1ZGllbmNlIG9ubHkgc2xpZ2h0bHkuIFRoZSByYXRpbmdzIGhhdmUgYmVlbiBzdXBlcnNv
bmljLjwvcD48cD5UViByYXRpbmdzIHJvY2s8L3A+PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIFNwb3J0cyBJbGx1
c3RyYXRlZCwgU3VuZGF5JiM4MjE3O3MgZ2FtZSAmIzgyMjA7ZHJldyBhIDE1LjMgb3Zlcm5pZ2h0
IHJhdGluZywgdG9wcGluZyB0aGUgQ293Ym95cy1FYWdsZXMgb3ZlcnRpbWUgZ2FtZSBvbiBOQkMg
YnkgMzIgcGVyY2VudC4gW0EgJiM4MjIwO3JhdGluZyYjODIyMTsgaXMgdGhlIHBlcmNlbnRhZ2Ug
b2YgZXZlcnlvbmUgd2hvIG93bnMgYSB0ZWxldmlzaW9uLCBub3QganVzdCB0aGUgcGVyY2VudGFn
ZSBvZiBwZW9wbGUgd2hvIGFyZSB3YXRjaGluZyBUViBhdCB0aGF0IHBhcnRpY3VsYXIgdGltZS5d
PC9wPjxwPiYjODIyMDtHaXZlbiBuYXRpb25hbCBicm9hZGNhc3RzIG9mIENvd2JveXMmIzgyMTc7
IGdhbWVzIHRyYWRpdGlvbmFsbHkgYmxvdyBhd2F5IGFsbCBpbiBpdHMgcGF0aCwgaXQmIzgyMTc7
cyBhIHN0dW5uaW5nIG51bWJlci4gJiM4MjMwOyA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBnYW1lIGRyZXcg
dGhlIGhpZ2hlc3Qgb3Zlcm5pZ2h0IHJhdGluZyBmb3IgYW55IE1ham9yIExlYWd1ZSBCYXNlYmFs
bCBnYW1lIHNpbmNlIEdhbWUgNyBvZiB0aGUgMjAxMSBSYW5nZXJzLUNhcmRpbmFscyBGYWxsIENs
YXNzaWMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgb2ZmaWNpYWwgcmF0aW5ncyB0aHJvdWdoIHRoZSBmaXJz
dCBmb3VyIGdhbWVzIHNob3dlZCB0aGUgU2VyaWVzIGlzIGF2ZXJhZ2luZyAxOC4yIG1pbGxpb24g
dmlld2VycywgJiM4MjIwO21ha2luZyBpdCB0aGUgbW9zdC13YXRjaGVkIFdvcmxkIFNlcmllcyB0
aHJvdWdoIHRoZSBmaXJzdCBmb3VyIGdhbWVzIHNpbmNlIDIwMDkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaG9z
ZSB3YXRjaGVycyBoZWFyZCBzb21lIGRvb3ppZXMgb24gU3VuZGF5LjwvcD48cD5CdWNrOiAmIzgy
MjA7UGl0Y2hlcnMgZG9uJiM4MjE3O3QgbWluZCBnaXZpbmcgdXAgc29sbyBob21lIHJ1bnMuJiM4
MjIxOyBXaGF0PyBQaXRjaGVycyBkZXRlc3QgZ2l2aW5nIHVwIGhvbWUgcnVucyEgSGUgbGF0ZXIg
ZWxhYm9yYXRlZCwgc2F5aW5nIHRoZXkgcHJlZmVyIHNvbG8gaG9tZSBydW5zIHRvIGhvbWVycyB3
aXRoIHJ1bm5lcnMgb24gYmFzZSwgYnV0IHRoZSBkYW1hZ2Ugd2FzIGRvbmUuPC9wPjxwPlNtb2x0
eiBhbHNvIHVubGVhc2hlZCBhIGdlbSB3aXRoIHRoZSBUcmliZSYjODIxNztzIFJhamFpIERhdmlz
IG9uIGZpcnN0OiAmIzgyMjA7SGUgaGFzIHRvIHN0ZWFsLiBJdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGV2ZW4g
bWF0dGVyIGlmIGhlIGdldHMgdGhyb3duIG91dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjxlbT5XaGF0PzwvZW0+
PC9wPjxwPldlIHdhbnQgSGFtbXk8L3A+PHA+SW4gYSBwZXJmZWN0IHdvcmxkLCB0aGUgVFYgcGlj
dHVyZSBhbmQgdGhlIHJhZGlvIHNvdW5kIHdvdWxkIGFycml2ZSBpbiBvdXIgaG91c2Vob2xkcyBh
dCB0aGUgc2FtZSB0aW1lLCBlbmFibGluZyB1cyB0byBzaHV0IHRoZSBCdWNrIHVwIGFuZCByZXZl
bCBpbiB0aGUgcGxheS1ieS1wbGF5IGNhbGwgb2Ygb3VyIGF3ZXNvbWUgaG9tZXIsIFRvbSBIYW1p
bHRvbiwgd2hvIGlzIGNvbnRpbnVpbmcgdG8gc2hpbmUgYXMgYnJpZ2h0bHkgYXMgZXZlciBvbiB0
aGUgZmxhZ3NoaXAgc3RhdGlvbiwgV1RBTSAoMTEwMC1BTSkuPC9wPjxwPkJ1dCB0aGUgcmFkaW8g
YWN0aW9uIGlzIHNpZ25pZmljYW50bHkgYWhlYWQgb2YgdGhlIFRWIGFjdGlvbi4gU28gdW5sZXNz
IHlvdSB3YW50IHRvIGZlZWwgbGlrZSB5b3UmIzgyMTc7cmUgd2F0Y2hpbmcgdGhyZWUgaG91cnMg
b2YgaW5zdGFudCByZXBsYXlzLCB0aGF0IGp1c3QgZG9lc24mIzgyMTc7dCB3b3JrLjwvcD48cD5B
bW9uZyB0aGUgb3RoZXIgbG93bGlnaHRzOiBGb3ggZGlkbiYjODIxNzt0IGJvdGhlciB0byBzZXQg
dXAgYSBjYW1lcmEgYXQgUHJvZ3Jlc3NpdmUgRmllbGQsIHdoZXJlIDMwLDAwMCBwZW9wbGUgd2Vy
ZSBzaXR0aW5nIGluIGEgZHJpenpsZSB0byB3YXRjaCB0aGUgRm94IGJyb2FkY2FzdCBvbiB0aGUg
bWFtbW90aCBzY29yZWJvYXJkLjwvcD48cD5BIGZldyBoaWdobGlnaHRzOjwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxO1Ntb2x0eiYjODIxNztzIGFzc2Vzc21lbnQgb2YgQ2hhcG1hbiYjODIxNztzIGJhdHRp
bmcgc3R5bGUgbWFkZSBtZSBsYXVnaCBTdW5kYXkgYW5kIGFnYWluIE1vbmRheTogJiM4MjIwO0hl
IGxvb2tzIGhpdHRlci1pc2guJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0VkZGllIFZlZGRl
ciBsZWFkaW5nIHRoZSBjcm93ZCBpbiA8ZW0+VGFrZSBNZSBPdXQgdG8gdGhlIEJhbGwgR2FtZS48
L2VtPjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBzdXBlci1zbG8tbW8gcmVwbGF5cy4gVFYgdGVj
aG5vbG9neSBoYXMgaW1wcm92ZWQgc28gbXVjaCB0aGF0IHdlJiM4MjE3O3JlIG5vdyBhYmxlIHRv
IHdhdGNoIHRoZSBzaGFwZSBvZiB0aGUgYmF0IGNoYW5nZSB3aGVuIGl0IGhpdHMgdGhlIGJhbGwu
IEFtYXppbmcgc3R1ZmYuPC9wPjxwPkhleSAuLi4gbWF5YmUgYWZ0ZXIgR2FtZSA2IEZveCB3aWxs
IGJlIHNob3dpbmcgc29tZSBzdXBlci1zbG8tbW8gc2hvdHMgb2YgY2hhbXBhZ25lIGNvcmtzIGZs
eWluZyBhcm91bmQgdGhlIEluZGlhbnMgY2x1YmhvdXNlLjwvcD48cD5JJiM4MjE3O2xsIGRyaW5r
IHRvIHRoYXQhPC9wPjxwPkJvYiBEeWVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU4MCBv
ciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmR5ZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmJkeWVyQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gSGUgYWxzbyBpcyBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ib2IuZHllci4zMSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5m
YWNlYm9vay5jb20vYm9iLmR5ZXIuMzE8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.