All CATEGORIES
☰ Menu

Bob Dyer: Cavs’ awesome rings have Akron connection

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: October 27, 2016 - 09:25 PM | Updated: October 28, 2016 - 12:21 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The 2016 NBA Cleveland Cavaliers Championship Ring. The phrase WORLD CHAMPIONS is proudly displayed along the top and bottom bezel in 14K yellow gold. Each letter is framed in diamonds, using a total of 216 diamonds to represent Clevelands area code, as well as a nod to the popular All In to 16 motto.In the center, the Cleveland Cavaliers C logo is comprised of custom cut dark garnet that wraps around the coveted Larry OBrien trophy, also made in 14K yellow gold. The black accent outlining the C represents the turning point in the championship run when the Cavs won three straight games after choosing to wear their black-sleeved uniforms for Games 5 and 7. Fans wore black tee shirts for Game 6 because of a league rule that calls for light uniforms for home games during the playoffs. (Photo courtesy Cleveland Cavaliers)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

childrens28_01 Leah Klafczynski - Leah Klafczynski
Akron Children’s Hospital heads back to the future, unfurling its history on digital wall - 9:48 AM

The new 30-foot wall display across from Rubber City Coffee at Akron Children’s Hospital beckons adults to come and play.

dyer28cut_01
Bob Dyer: Cavs’ awesome rings have Akron connection
kaine28_01
Kaine makes pre-rally pit stop to energize canvassers in Cleveland
Scalise seeks return to lead Summit County Fiscal Office
cfshooting27cut
Charges considered against off-duty police officer who accidentally fired gun into Cuyahoga Falls day care
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next