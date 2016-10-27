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Bob Dyer: Cavs’ awesome rings have Akron connection

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: October 27, 2016 - 09:25 PM | Updated: October 28, 2016 - 12:21 PM
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The 2016 NBA Cleveland Cavaliers Championship Ring. The phrase WORLD CHAMPIONS is proudly displayed along the top and bottom bezel in 14K yellow gold. Each letter is framed in diamonds, using a total of 216 diamonds to represent Clevelands area code, as well as a nod to the popular All In to 16 motto.In the center, the Cleveland Cavaliers C logo is comprised of custom cut dark garnet that wraps around the coveted Larry OBrien trophy, also made in 14K yellow gold. The black accent outlining the C represents the turning point in the championship run when the Cavs won three straight games after choosing to wear their black-sleeved uniforms for Games 5 and 7. Fans wore black tee shirts for Game 6 because of a league rule that calls for light uniforms for home games during the playoffs. (Photo courtesy Cleveland Cavaliers)

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