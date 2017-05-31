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Bob Dyer: Cavs fans aren’t locked into NBA Finals announcers

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: May 31, 2017 - 06:30 PM | Updated: June 1, 2017 - 10:46 AM
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Cleveland Cavalier fans Jeremyah Gray, 6, and his sister Armonie Gray, 9, of Cleveland, eye the jumbo screen at the Watch Party for Game 5 of the Eastern Conference Finals against the Boston Celtics on Thursday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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