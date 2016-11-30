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Bob Dyer: Corporate spokesman uses OSU attack to tout product

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: November 30, 2016 - 07:21 PM | Updated: December 1, 2016 - 09:47 AM
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