Bob Dyer: County Council champions member of 1954 Tribe

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SSYjODIxNzttIG5vdCBzdXJlIGFueXRoaW5nIGhhcyBicmVlemVkIHRocm91Z2ggU3VtbWl0
IENvdW50eSBDb3VuY2lsIGFzIGZhc3QgYXMgdGhpcy48L3A+PHA+VGhleSB3YW50IEhhbC4gQWxs
IG9mIHRoZW0uIFVuYW5pbW91cyB2b3RlLjwvcD48cD5JdCB3YXMgQ291bmNpbCBWaWNlIFByZXNp
ZGVudCBUaW0gQ3Jhd2ZvcmQmIzgyMTc7cyBpZGVhIHRvIHdyaXRlIGEgbGV0dGVyIGxvYmJ5aW5n
IHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgSW5kaWFucyB0byByZWNvZ25pemUgQmFyYmVydG9uJiM4MjE3O3MgSGFs
IE5hcmFnb24gZHVyaW5nIG9uZSBvZiB0aGUgV29ybGQgU2VyaWVzIGdhbWVzLjwvcD48cD5OYXJh
Z29uIHdhcyBhIHJvb2tpZSBvbiB0aGUgMTk1NCBUcmliZSB0ZWFtIHRoYXQgd2VudCB0byB0aGUg
U2VyaWVzLiBJZGVhbGx5LCB0aGUgY291bmNpbCAmIzgyMTI7IGFuZCBhIGxvdCBvZiBvdGhlciBw
ZW9wbGUgaW4gR3JlYXRlciBBa3JvbiAmIzgyMTI7IHdvdWxkIGxpa2UgdG8gc2VlIGhpbSB0aHJv
dyBvdXQgYSBmaXJzdCBwaXRjaC4gQnV0IGNvdW5jaWwgbWVtYmVycyB3b3VsZCBzZXR0bGUgZm9y
IHNvbWUgc29ydCBvZiBwdWJsaWMgcmVjb2duaXRpb24gZm9yIE5hcmFnb24gYXQgYSBnYW1lLjwv
cD48cD5UaGUgZmlyc3QgdHdvIGZpcnN0LXBpdGNoIHBpdGNoZXJzIGhhZCBhbHJlYWR5IGJlZW4g
bGluZWQgdXAgYmVmb3JlIHRoZSBsZXR0ZXIgd2FzIHNlbnQ6IEtlbm55IExvZnRvbiBvbiBUdWVz
ZGF5IGFuZCBmZWxsb3cgMTk5NSBXb3JsZCBTZXJpZXMgdGVhbW1hdGUgQ2FybG9zIEJhZXJnYSBv
biBXZWRuZXNkYXkuIEJ1dCBkZXBlbmRpbmcgb24gaG93IHRoaW5ncyBnbywgdGhlIFRyaWJlIGNv
dWxkIHJldHVybiBmb3Igb25lIG9yIHBvc3NpYmx5IHR3byBtb3JlIGdhbWVzLCBvbiBUdWVzZGF5
IGFuZCBXZWRuZXNkYXkgb2YgbmV4dCB3ZWVrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBrbm93
biBIYWwgYWxsIG15IGxpZmUsJiM4MjIxOyBzYXlzIENyYXdmb3JkLCB3aG9zZSBmYXRoZXIgcGxh
eWVkIGhpZ2ggc2Nob29sIGJhc2ViYWxsIHdpdGggdGhlIGZ1dHVyZSBwcm8uPC9wPjxwPiYjODIy
MDtHcm93aW5nIHVwLCB5b3UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhvc2UgaG9tZXRvd24gaGVyb2VzLiBGb3Ig
bWUsIGl0IHdhcyBbT2x5bXBpYyBHb2xkIE1lZGFsaXN0XSBKZWVwIERhdmlzIGFuZCBIYWwgTmFy
YWdvbi4gQW5kIGJvdGggb2YgdGhlbSBjYW1lIGJhY2sgdG8gdG93bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFm
dGVyIGEgMTAteWVhciBtYWpvci1sZWFndWUgY2FyZWVyICYjODIxMjsgdGhlIGZpcnN0IDYmIzE4
OTsgd2l0aCB0aGUgVHJpYmUgJiM4MjEyOyBOYXJhZ29uIG9wZW5lZCBhIHNwb3J0aW5nIGdvb2Rz
IHN0b3JlIG9uIFNlY29uZCBTdHJlZXQgdGhhdCB3YXMgaGlnaGx5IHN1Y2Nlc3NmdWwuIEhlIHNv
bGQgaXQgaW4gMTk5MCBhZnRlciBhIDE3LXllYXIgcnVuLjwvcD48cD5UaGVzZSBkYXlzLCB5b3Um
IzgyMTc7bGwgc29tZXRpbWVzIHNlZSB0aGUgODgteWVhci1vbGQgZ2VudGxlbWFuIGFyb3VuZCBk
b3dudG93biBCYXJiZXJ0b24gd2VhcmluZyBhIHdoaXRlIHNoaXJ0IGFuZCB0aWUsIGEgbWVtYmVy
IG9mIHRoZSByYXBpZGx5IGR3aW5kbGluZyBnZW5lcmF0aW9uIHRoYXQgZHJlc3NlZCB1cCBqdXN0
IHRvIGdvIG91dCBpbiBwdWJsaWMuPC9wPjxwPk5hcmFnb24gd2FzIHVuYXdhcmUgb2YgdGhlIGxl
dHRlciB1bnRpbCBJIHRvbGQgaGltIGFib3V0IGl0LjwvcD48cD5TaWduZWQgYnkgMTAgY291bmNp
bCBtZW1iZXJzLCB0aGUgbWVzc2FnZSB0byB0aGUgSW5kaWFucyYjODIxNzsgZnJvbnQgb2ZmaWNl
IHJlYWRzIGFzIGZvbGxvd3M6PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBDb3VuY2ls
IHdvdWxkIGxpa2UgdG8gZm9ybWFsbHkgcmVxdWVzdCB0aGF0IGNvbnNpZGVyYXRpb24gYmUgZ2l2
ZW4gdG8gcmVjb2duaXplIGZvcm1lciBJbmRpYW5zIHBsYXllciBIYWwgTmFyYWdvbiBkdXJpbmcg
dGhlIFdvcmxkIFNlcmllcyBnYW1lcyBhdCBQcm9ncmVzc2l2ZSBGaWVsZC48L3A+PHA+JiM4MjIw
O01yLiBOYXJhZ29uIGdyYWR1YXRlZCBmcm9tIEJhcmJlcnRvbiBIaWdoIFNjaG9vbCBpbiAxOTQ3
IGFuZCBwbGF5ZWQgZm9yIHRoZSBJbmRpYW5zIGZvciBzaXggeWVhcnMsIGluY2x1ZGluZyB3aXRo
IHRoZSAxOTU0IFdvcmxkIFNlcmllcyB0ZWFtLiBUaGUgQmFyYmVydG9uIGxlZ2VuZCBpcyBhbHNv
IGEgS29yZWFuIFdhciBWZXRlcmFuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hldGhlciBNci4gTmFyYWdvbiBp
cyBpbmNsdWRlZCBpbiBmaXJzdC1waXRjaCBhY3Rpdml0aWVzIG9yIHJlY29nbml6ZWQgaW4gYW5v
dGhlciBtYW5uZXIsIHdlIHdvdWxkIGdyZWF0bHkgYXBwcmVjaWF0ZSBoaXMgaW5jbHVzaW9uIGlu
IHRoZSBXb3JsZCBTZXJpZXMgZXhjaXRlbWVudCBhcyBzb21lb25lIHdobyBtZWFucyBzbyBtdWNo
IHRvIHNvIG1hbnkgaW4gb3VyIGNvbW11bml0eS4gJiM4MjMwOyYjODIyMTs8L3A+PHA+QXMgb2Yg
V2VkbmVzZGF5IGFmdGVybm9vbiwgdGhlIGNvdW5jaWwgaGFkbiYjODIxNzt0IHJlY2VpdmVkIGEg
cmVzcG9uc2UgJiM4MjEyOyBub3QgcGFydGljdWxhcmx5IHN1cnByaXNpbmcgZ2l2ZW4gdGhlIGJh
cmVseSBtYW5hZ2VhYmxlIGNoYW9zIHRoYXQgZW52ZWxvcGVzIGEgdGVhbSBpbnZvbHZlZCBpbiBh
IFdvcmxkIFNlcmllcy48L3A+PHA+VGhlIFRyaWJlIGhhcyBhIHppbGxpb24gd29ydGh5IGV4LXBs
YXllcnMgaXQgY291bGQgcmVjb2duaXplLCBhbmQgTWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxsIGhhcyB0
byBzaWduIG9mZiBvbiB0aGUgZmlyc3QtcGl0Y2ggc2VsZWN0aW9ucy4gQnV0IHRoZXJlIHdvdWxk
IGJlIG5vIHJlYXNvbiB0byBiYWxrIGF0IGdpdmluZyBOYXJhZ29uIGEgYm93IGJldHdlZW4gaW5u
aW5ncy48L3A+PHA+VGhlIGZvcm1lciBjYXRjaGVyIHdvdWxkIGNlcnRhaW5seSBiZSB3aWxsaW5n
IHRvIHBhcnRpY2lwYXRlLCBldmVuIHRob3VnaCBoZSBubyBsb25nZXIgZG9lcyBtdWNoIHRocm93
aW5nIGFwYXJ0IGZyb20gY2F0Y2hpbmcgYW5kIHRvc3NpbmcgYmFjayBhIGNlcmVtb25pYWwgZmly
c3QgcGl0Y2ggZWFjaCB5ZWFyIGF0IHRoZSBIYWwgTmFyYWdvbiBDbGFzc2ljIGF0IEJhcmJlcnRv
biYjODIxNztzIEhhbCBOYXJhZ29uIEZpZWxkLjwvcD48cD5QcmltYXJpbHkgYSBiYWNrdXAsIGhl
IGhhZCBhIGxpZmV0aW1lIGJhdHRpbmcgYXZlcmFnZSBvZiAuMjY2IGluIDQyNCBnYW1lcy4gSW4g
dGhlIDE5NTQgV29ybGQgU2VyaWVzLCBmaWxsaW5nIGluIGZvciBmaXZlLXRpbWUgQWxsLVN0YXIg
SmltIEhlZ2FuLCBoZSBhcHBlYXJlZCBvbmx5IGluIHRoZSB0aGlyZCBnYW1lLjwvcD48cD5IZSBh
bHNvIHNlcnZlZCBhcyB0aGUgRGV0cm9pdCBUaWdlcnMmIzgyMTc7IHBpdGNoaW5nIGNvYWNoIGlu
IDE5NjgsIHRoZSB5ZWFyIHRoZXkgd29uIHRoZSB0aXRsZSBiZWhpbmQgYWNlIHBpdGNoZXIgRGVu
bnkgTWNMYWluLjwvcD48cD5NY0xhaW4gYW5kIE5hcmFnb24mIzgyMTc7cyBkYXVnaHRlciwgUGFt
IE5hcmFnb24gQnJhZGxleSwgYXJlIEZhY2Vib29rIGZyaWVuZHMsIGFuZCBvbiBXZWRuZXNkYXkg
aGUgc2VudCBoZXIgdGhpcyBtZXNzYWdlIGFmdGVyIGxlYXJuaW5nIGFib3V0IHRoZSBjb3VudHkm
IzgyMTc7cyBsZXR0ZXI6PC9wPjxwPiYjODIyMDtbSGFsXSBhbmQgSm9obm55IFNhaW4gW3dlcmUg
dGhlXSBncmVhdGVzdCBwaXRjaGluZyBjb2FjaGVzIGluIE1MQiBoaXN0b3J5LiBJIGRvbiYjODIx
Nzt0IHdpbiB0d28gQ3kgWW91bmcgW2F3YXJkc10gYW5kIHdpbiA1NSBnYW1lcyBpbiB0d28geWVh
cnMgd2l0aG91dCB0aGVtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmFyYWdvbiBhbmQgaGlzIHdpZmUgb2YgNjgg
eWVhcnMsIHRoZSBmb3JtZXIgSm9hbm5lIFNjaGFrZSwgbG92ZSBiYXNlYmFsbCBhbmQgaGF2ZSB3
YXRjaGVkIGFsbW9zdCBldmVyeSBJbmRpYW5zIGdhbWUgb24gVFYgdGhpcyBzZWFzb24uIEhlIGJl
bGlldmVzIHRoaXMgZ3JvdXAgaXMgc3BlY2lhbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgdGhpcyBp
cyBhIGdyZWF0IGNsdWIsJiM4MjIxOyBoZSBzYXlzLiAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGlu
ayB0aGV5IGhhdmUgYSB3ZWFrbmVzcy4gVGhleSBoYXZlIHNwZWVkLCB0aGV5IGNhbiBmaWVsZCwg
dGhleSBjZXJ0YWlubHkgY2FuIGhpdCwgYW5kIHRoZXkgaGF2ZSB0aGF0IGdyZWF0IHBpdGNoaW5n
LiAmIzgyMzA7PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGNhbiYjODIxNzt0IGVudmlzaW9uIENsZXZlbGFuZCA8
ZW0+bm90PC9lbT4gd2lubmluZyB0aGUgU2VyaWVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmFyYWdvbiBzYXlz
IGhlIHdhcyByZWFkeSB0byB0cnkgc29tZXRoaW5nIGVsc2Ugd2hlbiBoZSBodW5nIHVwIGhpcyBj
bGVhdHMuICYjODIyMDtBbHRob3VnaCBJIGRvIGhhdmUgc29tZSBncmVhdCBtZW1vcmllcywgeW91
IGRvbiYjODIxNzt0IG1pc3MgcGxheWluZyBzbyBtdWNoIGFzIHlvdSBtaXNzIHRoZSBwbGF5ZXJz
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgc2F5cyB0aGUgJiM4MjE3OzU0IHRlYW0sIHdoaWNoIHdvbiBhIHJl
Y29yZCAxMTEgZ2FtZXMgYmVmb3JlIHRoZSBOZXcgWW9yayBHaWFudHMgc2hvY2tlZCB0aGUgc3Bv
cnRzIHdvcmxkIGJ5IHN3ZWVwaW5nIHRoZSBzZXJpZXMsIHdhcyB0aWdodGx5IGtuaXQsIG11Y2gg
bGlrZSB0aGUgY3VycmVudCBidW5jaC4gT3V0ZmllbGRlciBEYWxlIE1pdGNoZWxsIHJlbWFpbmVk
IG9uZSBvZiBOYXJhZ29uJiM4MjE3O3MgYmVzdCBmcmllbmRzIHVudGlsIGhpcyBkZWF0aCBpbiAx
OTg3LCBhbmQgaGUgc3Bva2Ugd2l0aCBmb3VyLXRpbWUgQWxsLVN0YXIgQWwgUm9zZW4gb25seSBh
IG1vbnRoIGJlZm9yZSBoaXMgZGVhdGggbGFzdCB5ZWFyLjwvcD48cD5Ub2RheSYjODIxNztzIElu
ZGlhbnMgJiM4MjIwO2FsbCBzZWVtIHRvIGJlIGhhcHB5LiBPZiBjb3Vyc2UsIHdoZW4geW91IHdp
biwgaXQmIzgyMTc7cyBhIGxvdCBlYXNpZXIgdG8gYmUgaGFwcHkuIEJ1dCB0aGV5IGhhdmUgc29t
ZSBuaWNlIHBlb3BsZSBwbGF5aW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGVyZSYjODIxNztzIGhvcGluZyBm
b3IgYSBsb3QgbW9yZSBoYXBwaW5lc3MuPC9wPjxwPkJvYiBEeWVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0
IDMzMC05OTYtMzU4MCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmR5ZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b20iPmJkeWVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gSGUgYWxzbyBpcyBvbiBGYWNlYm9v
ayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ib2IuZHllci4zMSIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYm9iLmR5ZXIuMzE8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.