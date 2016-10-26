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Bob Dyer: County Council champions member of 1954 Tribe

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: October 26, 2016 - 07:32 PM | Updated: October 27, 2016 - 08:03 AM
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Barberton Mayor Bill Judge (left) welcomes inductee Hal Naragon into the new Walk of Fame on Tuscarawas Street on Wednesday, March 23, 2016 in Barberton, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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