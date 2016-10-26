All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Bob Dyer: County Council champions member of 1954 Tribe

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: October 26, 2016 - 07:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Barberton Mayor Bill Judge (left) welcomes inductee Hal Naragon into the new Walk of Fame on Tuscarawas Street on Wednesday, March 23, 2016 in Barberton, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

uawilson27cut_01 LEAH KLAFCZYNSKI - AKRON BEACON JOURNAL
New UA president has a no-frills contract - 10:44 PM

The University of Akron’s new president, Matt Wilson, has a personal leadership motto: “It’s all about the students.”

dyer27_01
Bob Dyer: County Council champions member of 1954 Tribe - 10:43 PM
gusobit27cut_01
Gus Kanarios, owner of former Gus’ Chalet in Akron, dies at 83 - 9:56 PM
Beacon Journal joins Electionland to monitor vote fraud and intimidation - 9:48 PM
ghoul27cut_05
Lost Ernie Anderson film highlights this year’s GhoulardiFest
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next