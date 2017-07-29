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2017 Bridgestone Invitational

Bob Dyer: Firestone spectators will encounter golf version of red carpet

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: July 29, 2017 - 11:09 PM
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Dane Frauenholz of TKM Marketing operates a lift at the new entrance to the World Golf Championships-Bridgestone Invitational next to the iconic water tower at the Firestone Country Club Tuesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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