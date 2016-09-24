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Bob Dyer: Glorifying opium

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: September 24, 2016 - 10:24 PM | Updated: September 26, 2016 - 08:26 AM
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Cari Miller of Akron holds advertisement for an Yves Saint Laurent perfume called "Black Opium." Given the heroin epidemic Miller, the mother of three teens, say's heroin "terrifies" her and is "horrified" by the ad. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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