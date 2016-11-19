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Bob Dyer: Having a blast

By Bob Dyer
Beacon Journal columnist

Published: November 19, 2016 - 05:40 PM
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Signs have been put up on Howard Street warning people to turn off two-way radios and cell phones in the area. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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