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Sports in society

Bob Dyer: He helps the Cavs find their footing

Beacon Journal columnist

Published: June 3, 2017 - 10:42 PM | Updated: June 5, 2017 - 09:33 AM
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Dr. Richard Hofacker, podiatrist for the Cavaliers, was a former ballboy for the team at the Coliseum. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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