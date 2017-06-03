All CATEGORIES
☰ Menu

Sports in society

Bob Dyer: He helps the Cavs find their footing

Beacon Journal columnist

Published: June 3, 2017 - 10:42 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Richard Hofacker, podiatrist for the Cavaliers, was a former ballboy for the team at the Coliseum. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

stagefest04_04 Jeff Lange
Akron’s Highland Square transformed into a giant stage for a day

Act 1 is in the books.

oldtrail03cut_01
Old Trail students learn to live off the land in cooking course
harte28_web
Head of Cleveland Clinic Akron General enjoying time in Akron, integrating health systems
dyer01cut_01
Bob Dyer: He helps the Cavs find their footing
britain04_09
Police: Terrorist attack in London causes multiple casualties
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next